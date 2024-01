Marc y Álex Márquez, compañeros de equipo y rivales en 2024

Los hermanos más rápidos del Campeonato del Mundo de MotoGP hacen su primera aparición del año como nuevos compañeros de equipo en una rueda de prensa organizada por Estrella Galicia 0,0 en Madrid.

Para los medios de comunicación y los seguidores incondicionales del motociclismo, este ha sido el momento más esperado antes de la pretemporada de MotoGP que comenzará a principios del próximo mes de febrero. Ha sido la primera aparición oficial de Marc y Álex Márquez ante la prensa como miembros del equipo Gresini Racing MotoGP de cara a la temporada 2024 y la primera vez que Marc ha podido hablar de las sensaciones sobre la Ducati después de probarla en el test oficial celebrado el pasado mes de noviembre en el Circuito Ricardo Tormo de la Comunidad Valenciana.



Para Álex Márquez es el comienzo de su segundo año con el equipo satélite italiano, una nueva etapa de su trayectoria en la clase reina en la que su empeño por mejorar le ha llevado a recuperar el sabor de la victoria. Álex ya no es el principiante de 2020, cuando fue por primera vez compañero de equipo de Marc, que era entonces el campeón en título.



En el caso de Marc, el camino tampoco no ha sido fácil. Después de una larga recuperación de su grave lesión de 2020, el seis veces campeón del mundo de la clase reina lo ha dado todo por recuperar su mejor forma y afrontar el futuro con la actitud que le caracteriza, lo que ha incluido el cambio de marca más relevante de un piloto en la última década.



Los dos embajadores de Estrella Galicia 0,0 han compartido escenario con José Villanueva, jefe de patrocinios deportivos de Estrella Galicia 0,0: «Venimos de una temporada 2023 muy entretenida, no solo porque se disputó el título hasta la última carrera, sino también por el aumento del interés por parte de las marcas y la aparición de las carreras Sprint, por lo que esperamos que 2024 sea una temporada tan satisfactoria como la de 2023. Estoy seguro de que nos lo vamos a pasar bien. Convertirnos en cerveza oficial del Campeonato del Mundo de MotoGP ha sido una evolución natural, ya que estábamos presentes en las carreras desde 2011. Todo comenzó con Marc y Álex; entonces nos enfocamos en el talento y las personas, y ahora también es un momento importante por la internalización de nuestra empresa, así que estamos encantados de nuestra relación con Dorna».

«Respecto a 2024, será una temporada muy especial, ya que contaremos con esta saga de campeones de nuevo juntos en el box, algo que no se da todos los años. Estamos encantados de seguir con ellos porque no se trata solo de patrocinio, sino de una relación mucho más personal. Ha habido momentos buenos y malos, y los hemos compartido todos con ellos, como demuestra el mensaje en la silla de Marc, “Levántate y disfruta”, en el test de Valencia», añadió.



La complicidad entre los hermanos ha sido protagonista de la rueda de prensa organizada por la cervecera gallega, aunque ambos pilotos han dejado claro que lucharán como con cualquier otro rival: «el compañero de equipo es el primer rival, pero en este caso todo queda en familia», bromeaba Marc. «Los dos estamos aquí por la competición, eso viene de nuestros genes. Lógicamente, si le puedo ganar (a Álex), pues mejor, y si me puede ganar él, pues mejor para él. Lo principal también es intentar ayudarnos como hemos hecho siempre en casa. Luego en pista cada uno tiene su equipo técnico y sus propios problemas. Incluso no es bueno hablar mucho porque, a veces, un comentario mío le puede sonar a él completamente diferente, por lo que seguiremos como hasta ahora, cada uno con su equipo técnico y en casa ayudándonos lo máximo posible para preparar bien los fines de semana de carrera».



«En mi experiencia personal», añadía Álex, «cuando he tenido un compañero de equipo con el que me he llevado muy bien ha sido cuando he hecho mis mejores años, como en 2019, que tenía de compañero a Xavi Vierge en Moto2 y conseguí ser campeón del mundo. Esa competitividad en la pista, pero llevarse bien fuera de ella y hacer un poco de “equipo”, no sólo ayuda al trabajo común, sino también a unir las fuerzas de los pilotos y comentar cosas que con otro compañero no comentarías, lo que hace trabajar en la misma dirección».

Marc Márquez

Marc Márquez se refirió a sus objetivos para este año. "Comienzo 2024 con mucha ilusión y ganas, eso no va a faltar nunca. Me encuentro muy bien, muy tranquilo, estoy haciendo una pretemporada normal, cosa que hacía muchos años que no podía hacer. La del año pasado fue solo medio normal porque también hubo problemas en el hombro, pero ahora tengo faena que hacer en Malasia y en Qatar para seguir adaptándome a la moto y al estilo de trabajo del nuevo equipo técnico. Tendré que adaptarme y luego ya, cuando coja nivel, intentaré cambiar cosas en la moto para sentirme del todo a gusto. El primer test en Valencia fue bueno. Fue el primer día después de mucho tiempo con un estilo de pilotaje y estaba nervioso, con mariposas en el estómago y con la sonrisa de esa primera salida de la que tanto se ha hablado, que fue simplemente de tranquilidad", afirmó.

Por su parte, Álex Márquez también se muestra optimista. "Este será mi segundo año con Ducati y en él debería continuar mi evolución. El objetivo es comenzar bien el año, ya que comenzar bien hace que todo sea mucho más ameno. Estoy preparado para todo y con ganas de empezar la pretemporada, de estar otra vez en Malasia, de sentir la adrenalina de ir rápido y, sobre todo, seguir como acabamos el año pasado, que fue muy bueno. Después de sentar esa base, espero que la temporada 2024 nos traiga buenas sensaciones. Quizá hacer predicciones ahora sería hablar por hablar, pero tenemos que mejorar la regularidad y ser más sólidos. Eso hará que podamos aspirar a cosas buenas", aseguró.