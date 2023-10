El Mariscos Antón Cortegada mantiene su idilio con Tenerife

El Mariscos Antón Cortegada logró su segunda victoria de la temporada al ganar al CB Clarinos en Canarias esta noche por 56-74. Otra vez en Tenerife el equipo de Javi Nogueira fue capaz de imponer su ritmo de juego en un partido en el que llegó a mandar en la primera parte por 19 puntos (11-30), tras un triple de Lauren Loven. Si bien las locales, que la pasada temporada militaban en Liga Femenina Endesa y sufrieron dos descensos, uno deportivo y otro administrativo al permutar su plaza con Mallorca, no bajaron los brazos en ningún momento y lideradas por la joven ourensana Clara Prieto, ex del Celta, llegaron a situarse a solo 6 puntos al final del tercer cuarto (49-55).

"Nos complicamos en exceso con las pérdidas de balón en el segundo cuarto y bajamos el ritmo en defensa", explica Javi Nogueira mientras espera un taxi bajo la intensa lluvia para irse del pabellón al hotel. "En la primera parte perdimos once balones, es demasiado".

El equipo local estuvo haciendo la goma en el marcador a base de triples, pero en el último cuarto el conjunto de Javi Nogueira no se amilanó y continuó jugando rápido, corriendo cada vez que pudo y lanzando los tiros liberados que fue generando. La diferencia volvió a situarse por encima de la decena y permitió a las de Vilagarcía entrar en los últimos minutos con una renta holgada que no hizo peligrar el triunfo.

"En líneas generales todo el equipo estuvo bien. Ellas son jóvenes y aguantan el ritmo. No es una pista fácil".

La internacional austriaca Anja Fuchs-Robetin, con 19 puntos y 9 rebotes, fue las más destacada en una buena actuación coral, en la que jugadoras nacionales como Ángela Coello y Blanca Manivesa dieron un paso al frente en cuanto a protagonismo.

Ficha técnica

CB Clarinos Tenerife: Del Bosco (6), Hernández (8), Clara Prieto (17), Vila (3), Díaz (3)-quinteto inicial- Fariña (0), Montenegro (9), Muñoz (10), Cebollero (0), Da Conceiçao (0), Colmer (0).

Mariscos Antón Cortegada: Lauren Loven (5), Aleksandra Stojanovska (9), Ángela Coello (16), Blanca Manivesa (11), Anja Fuchs-Robetin (19)-quinteto inicial- Lorena Castro (3), Iria Losada (0), Ángela González (0), Absatou Diaw (6), Nerea Arambarri (5).

Parciales: 9-17/17-18/23-20/7-19.

Árbitros: Juan Antonio Molina y Alejandro Molina. Señalaron 19 faltas a las locales y 16 a las visitantes. Sin eliminadas.

Incidencias: Jornada 3. Pabellón Ríos Tejera.