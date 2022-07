Martín: “Cando me chamou o Arosa tiven pouco que pensar”

El Arosa comenzó ayer la ronda de presentaciones de los once fichajes realizados hasta el momento en lo que va de verano. Por las oficinas del club el primero en pasarse fue el central Martín Sánchez que, acompañado del presidente, habló de sus sensaciones tras los primeros días de pretemporada. Manolo Abalo dijo del defensa santiagués que “vai a ser un xogador importante para nós”, y expresó su deseo de que el Arosa le sirva de “trampolín” para jugar la próxima temporada de arlequinado en Segunda RFEF.



Tras seis temporadas seguidas en Tercera, en el Arenteiro y en el Estradense, Martín llega al Arosa con 27 años en el momento de plenitud de su carrera deportiva. “Cando me chamou o Arosa pouco tiven que pensar”, reconoce. “Xogar neste campo e con esta afección motiva bastante, e sobre todo co obxectivo de devolver ao clube á categoría que como mínimo lle corresponde”.



Martín jugó la temporada pasada en esta Tercera RFEF, que ahora se ve reducida a solo 16 equipos. “A nivel de competividade a categoría agora ten máis nivel porque ao ser menos equipos xa non hai un par deles que cheguen ao Nadal con déficit de puntos. Agora iso é inviable. Imos chegar ao mes de marzo cunha clasificación na que se gañas estás en play-off de ascenso e se perdes dous partidos estás en descenso”.



Martín asume con naturalidad el reto que se plantea el club de ascender, pero advierte de que no será fácil. “Non nos podemos facer trampas ao solitario. Está claro que somos un dos favoritos, pero hai seis o sete equipos que tamén son favoritos e ascenso directo só hai un. Hai rivais complicadísimos en cada partido, tanto na casa como fóra. Eu cando me enfrentaba ao Arosa tiña unha motivación extra, porque é clube un histórico, é a mesma que van a ter agora os rivais. Temos que pelexar todos os días. Todos os partidos son moi importantes”.



Con 12 nuevas incorporaciones en la plantilla, el Arosa necesitará un tiempo para conjuntarse y acoplar todas las piezas. “Somos moitos novos, pero de momento estamos adestrando con bo ritmo e boa intensidade. Haberá que esperar un par de semanas para complementarse e estar ben para os amistosos e para o inicio de liga”.



Ayer el equipo entrenó en doble sesión en el campo Mari Paz Vilas de Bamio, ya con el juvenil Hugo Losada reincorporado al grupo a la espera de que se decida su futuro sore su marcha o no al Celta.



Luisito y el preparador físico Roberto Valdés les está exigiendo “sobre todo intensidade” porque “queren ritmo alto dende o día un”, explica Martín Sánchez. El defensa zurdo dijo en su presentación que sus mejores cualidades son la velocidad, el juego aéreo y las acciones defensivas de ir al corte”.









Campaña de socios





Aprovechando la presentación de Martín Sánchez, el presidente del Arosa explicó que la campaña de socios ha empezado con muy buen ritmo y son bastantes las personas que ya se pasaron por las oficinas de A Lomba a encargar sus carnés. Desde ayer a la tarde el club ya habilitó la opción de adquirirlo a través de su página web (www.arosasc.net) y también existe la posibilidad de fraccionar el pago del carné en varias cuotas, a través de una solicitud que las personas interesadas deben cubrir en la oficina, cuyos datos el Arosa facilita a ABanca, que gestiona este servicio.