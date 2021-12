Meritorio punto del Cambados

Juventud Cambados y Villalonga firmaron tablas en Burgáns en un partido en el que Róber hizo el 1-0 pasado el primer cuarto de hora y los visitantes consiguieron igualar el marcador en la segunda mitad por medio de Nico Fraga. Los minutos finales estuvieron condicionados por la expulsión de Diego González, que dejó en inferioridad numérica a los locales.



El encuentro comenzó con una oportunidad de Álex para el Villalonga pero su remate se fue por encima del larguero. Fue la antesala de un tramo de partido con imprecisiones en la circulación de balón por parte de ambos equipos, aunque con mayor presencia del Villalonga en campo contrario.



Sin embargo, el Cambados logró asestar un golpe en el minuto 17 por medio de Róber. Diego ganó un duelo aéreo y el balón le quedó franco a Róber, que batió por alto a Rodri.



A pesar del gol, el Villalonga continuó teniendo mayor porcentaje de posesión y más acercamientos al área rival, pero la seriedad defensiva del Cambados le permitió llegar al descanso con el 1-0.















INFERIORIDAD

El local Diego González fue expulsado por doble tarjeta amarilla en el 71







No obstante, la ventaja local no duró mucho en un inicio de la segunda mitad en la que los visitantes lograron encerrar en su campo al cambados mediante cambios de orientación. Y el empate llegó en una acción a balón parado. Nico Fraga hizo el 1-1 a la salida de un córner ante la salida de puños de Adrián Fernández.



Posteriormente, el Cambados tuvo un mano a mano ante el meta Rodri pero el asistente levantó el banderín de fuera de juego ante las protestas locales. La polémica también cambió de bando cuando el árbitro anuló un tanto al Villalonga por considerar que el balón salió previamente por la línea de fondo.



Por si el segundo tiempo no tenía suficientes alicientes, Diego vio dos tarjetas amarillas en un corto periodo de tiempo y dejó a su equipo con diez. Un aspecto que confirmó todavía más el dominio del Villalonga.



Los pupilos de Ricardo Fernández dieron otro paso al frente en la recta final del choque ante el conjutno dirigido por Pénjamo, que defendió con uñas y dientes, más replegado y compacto, un punto que le iba a saber a gloria.



Álex Fernández estrelló un tiro en la madera en la segunda mitad pero el Villalonga no consiguió cambiar el signo del partido en los minutos finales y se tuvo que conformar con sumar un punto en su visita al feudo del Cambados





CAMBADOS 1 - 1 VILLALONGA Juventud Cambados: Adrián Fernández; Batallón, Félix, Luis (Deko, min.60) (Jorgito, min.81), Pablo Barrio (Pablo Baulde, min.60), David, Róber, Tavares, Fernando Santaló, Dani Abal (Juan, min.60), Diego González.



Villalonga: Rodri; Álex Barbeito, Nico Fraga, Gomas, Álex Fernández (Jony, min.66), Héctor (Alexandre Abal, min.81), Marcos Blanco, Manu Santos, Javichu, Guachi (Gabri, min.66), Michael.



goles: 1-0, min.17: Róber. 1-1, min.52: Nico Fraga.



árbitro: Pérez Prado (Lugo). Expulsó con doble amonestación a Diego González (min.71), del Juventud Cambados. Mostró tarjeta amarilla a los locales Dani Abal, Tavares y Róber; y a los visitantes Marcos Blanco, Álex Fernández, Guachi, Gomas, Álex Barbeito.