El mes decisivo para un póker de arousanos en la pelea por 4 plazas

La Preferente Sur en su grupo 2A encara su último mes de competición. Decisivo y cargado de partidos. En las próximas cuatro semanas se decidirán los cuatro equipos que acompañan al Gran Peña-Celta C en la segunda fase por el ascenso. Hay siete equipos en un margen de solo 6 puntos con opciones reales de acabar en esos puestos, y cinco de ellos son arousanos.



El Valladares es segundo con 30 puntos, uno más que el Pontevedra B. A ambos les quedan cuatro partidos. Empatados a 28 puntos están Villalonga, Portonovo y Umia. Los celestes jugarán cinco partidos en las próximas cuatro semanas, los arlequinados cuatro y los de Barrantes un total de seis. Cambados y Ribadumia, con 24 puntos, son a priori los que menos opciones tienen, pero les faltan 5 partidos a cada por jugar por lo que dependen de sí mismos.



Todo está abierto y se decidirá en duelos directos. Quedan tres jornadas y ocho partidos aplazados. Hoy miércoles en Beluso a las 21 horas el Umia visita al conjunto local. El fin de semana la liga para por calendario, coincidiendo con el Carnaval, pero se jugarán varios partidos atrasados: Moaña -Pontevedra B, Céltiga-Villalonga, Portonovo-Umia y Sanxenxo-Ribadumia. El martes 1 de marzo el Cambados recibirá al Beluso, mientras que el miércoles 9 la Preferente jugará su particular “Champions” con los duelos Valladares-Ribadumia, Villalonga-Moaña y Umia-Cambados.



Es difícil pronosticar qué cuatro equipos van a acompañar al Gran Peña Celta C. Por puntuación el que mejor lo tiene es el Valladares, que parece recuperado del bache que sufrió al final de año y principio de 2022. Le queda recibir a Ribadumia y Beluso y jugar en los campos del Umia y del líder Gran Peña Celta C. Al Pontevedra B, que solo ha sumado 4 puntos de los últimos 12 en juego, le qued visitar al colista Moaña, Burgáns y Beluso, mientras que recibirá en casa al Umia.



El Villalonga, que zanjó el domingo en Baltar de Arriba su crisis de resultados de cuatro derrotas seguidas al ganar al X.Sanxenxo, recibirá a Moaña y Cambados y visitará en derbis a Céltiga, Portonovo y Umia. El Portonovo, enrachado desde la llegada de Dani Abalo al equipo (19 puntos de los últimos 21 en juego), no tendrá mucho margen de error en los derbis, pero jugará tres de ellos en Baltar ante Céltiga, Villalonga y Sanxenxo, antes de acabar la liga en Cambados.



El Umia es el que más opciones tiene, no por puntuación, pero sí por partidos pendientes. Un total de seis. El equipo de Sergio Martín ha sido muy regular. Solo ha perdido dos de sus últimos once partidos. Le queda visitar a Beluso, Portonovo y Pontevedra B, y recibir a Cambados, Valladares y Villalonga.



Al Cambados aún le salen las cuentas, aunque ha perdido opciones al sumar solo un punto en los últimos tres partidos. Le queda por delante visitar a Umia y Villalonga, y recibir a Beluso, Pontevedra B y Portonovo. El que peor lo tiene es el Ribadumia. Prácticamente necesita hacer pleno de triunfos en sus últimos cuatro partidos o que se den resultados que le favorezcan en otros campos. Acaba esta fase con tres partidos a domicilio ante Valladares, Beluso y Moaña, y recibiendo en A Senra al líder Gran Peña.



Los cuatro elegidos que acompañen al Gran Peña en la segunda fase pelearán por el ascenso. El filial celeste, que virtualmente tiene el primer puesto asegurado pasará a la segunda fase con 6 puntos, los mismos que recibirá la UD Ourense, que domina con puño de hierro el grupo 2B (está invicto). Los segundos clasificados de cada grupo pasarán con 4 puntos, los terceros con 3, los cuartos con 2 y los quintos con 1 punto. En la segunda fase solo se jugará a ida y vuelta con equipos del otro grupo. En estos momentos en el B UD Ourense y Barbadás ya están clasificados, y las otras tres plazas se las jugarán Areas, Verín, Atios, Porriño y Pontella, solo sorpresa. Al final de la segunda fase los dos equipos con más puntos ascenderán, por lo que todo es posible.