“Nadie dijo que esto iba a ser fácil”, dice el centenario Táboas

Siete paradas de Manu Táboas, un remate al poste y dos goles. Hasta una decena de ocasiones le generó el domingo el Fabril al Arosa en Abegondo. Puede considerarse que el resultado (2-1) es corto, ya que el portero vigués sostuvo a los suyos durante muchas fases del duelo entre rivales directos a ascender. Por eso al final el técnico Luisito Míguez no escondió su disgusto. “Estivemos moi mal a nivel defensivo, o culpable número un son eu”.



Aunque el Arosa fue capaz de generar varias ocasiones, lo cierto es que fue inferior al filial en el cómputo global. Su primera derrota es un aviso, “nadie dijo que esto iba a ser fácil”, explica Manu Táboas. Todavía es pronto para sacar conclusiones y saber si lo ocurrido el domingo es demérito de los arlequinados o mérito de un Fabril que jugó un gran partido.



“Tenemos que ir partido a partido y confiar en el trabajo que estamos haciendo, porque estamos entrenando como animales”. En su quinta temporada como arlequinado, Manu Táboas cumplió el domingo cien partidos oficiales con el Arosa, entre liga y Copa Federación. Su gran actuación no sirvió esta vez para sumar. “Fue una pena, estaban saliendo las cosas bien y por eso me fastidia. Nosotros llevábamos el partido trabajado, es cierto que cometimos errores y desajustes”, explica Táboas. “Pero también tuvimos opciones, nos fuimos con una sensación un poco rara”.



El Arosa regresó ayer a los entrenamientos para asimilar y analizar lo sucedido, corregir errores y pensar ya en la cita del domingo en A Lomba ante el Alondras (17 horas). Un partido que Luisito posiblemente no podrá dirigir desde el banquillo, ya que el árbitro redactó un anexo en el que explica que mostró roja al técnico del Arosa una vez finalizado el partido. “Na miña vida me pasou nada igual”, relata el entrenador. “Se hai alguén nesta vida que defende aos árbitros ese son eu porque arbitrar é dificilísimo. Pero expúlsame porque un rapaz de Vilagarcía me increpou e eu díxenlle que viñera a animar. Non podes botar a un adestrador por iso, que aquí xogámonos moito todos”, dijo contrariado el técnico.