Navalvarnero-Arosa: Cita muy exigente en Madrid

El Arosa juega hoy en Madrid ante el Navalcarnero uno de sus partidos más complicados en lo que resta de competición. A partir de las 16.30 horas visita al tercer clasificado en el campo Mariano González. Un terreno de juego en el que los locales han ganado siete de sus once partidos. Solo el Leganés B fue capaz de llevarse la victoria de este escenario de hierba sintética, una superficie maldita para el Arosa esta temporada.





Otro dato que habla de la dificultad de la tarea para los arlequinados es la solidez defensiva del Navalcarnero ante su afición. En siete de sus once partidos como local no encajó gol. A esto se suma la mala dinámica del Arosa a domicilio en el nuevo año. Las derrotas en Carballo, Llanera y Coruxo, estas dos últimas con malas sensaciones, y el sufrido empate en Carballiño ante el Arenteiro no invitan al optimismo. Pero el equipo de Jorge Otero quiere cambiar esta tendencia y parecerse a su versión como local, tan diferente.





El técnico Jorge Otero, que dispone de 18 futbolistas justos de la primera plantilla debido a la baja por lesión de Pedro García, reconoce que hoy tendrán enfrente a “uno de los mejores equipos” del grupo. “Tiene buenos jugadores de muy buen pie”, por eso es consciente de que “nos va a requerir estar muy juntos y hacer un buen trabajo defensivo porque combina mucho y junto muchos jugadores en zona de balón”. Pero con eso no bastará para tratar de puntuar esta tarde. “Cuando tengamos el balón tenemos que hacerles daño, tenemos que querer tener el balón y arriesgar en momentos puntuales”, advierte.





A nivel de confianza el Arosa llega bien a la cita, ya que ante el líder Adarve firmó uno de sus mejores partidos de la temporada. “Tenemos que mantener esa actitud defensiva y esa línea con balón generando ocasiones”. El entrenador del Arosa se marca como objetivo que su equipo sea capaz de mostrar fuera de casa el mismo rendimiento que ofrece en A Lomba. “No varía tanto nuestra idea para que el equipo sea tan diferente, trabajamos para que el equipo sea regular y somos conscientes de que en casa el equipo tiene una línea ascendente y fuera nos está costando ser regulares”.





Al entrenador del Arosa no le sorprende en absoluto la buena marcha del Navalcarnero, que está a solo 6 puntos del liderato. “No me sorprende porque tienen muy buenos jugadores. Es un equipo que juega bien, con futbolistas dinámicos y es uno de los grandes de esta Segunda RFEF”. En el Arosa restan importancia a los precedentes saldados con derrotas en hierba sintética. “No es determinante porque entrenamos toda la semana en césped artificial, esto no puede ser una disculpa. La clave es la actitud, lo que seamos capaces de plantear, cómo y donde defendamos y saber lo que tenemos que hacer”.





Todo apunta a que Ross entrenará en el once ante la lesión de Pedro García. Está por ver si volverá Julio, suplente ante el Adarve, o si Otero pondrá a Piay de lateral, algo que ha hecho en los cuatro partidos anteriores en campo sintético.





El Arosa necesita puntuar porque la parte baja se aprieta y la permanencia se encarece. La necesidad obliga a los arlequinados a ofrecer su mejor versión. La expedición viajó ayer en autobús tras el entrenamiento matinal.





Ayuda a Ucrania

El Arosa pone en marcha una iniciativa solidaria para ayudar a la población ucraniana en estos momentos tan difíciles debido a la guerra. De esta forma el club solicita a su masa social y empresas colaboradoras a donar productos de primera necesidad que serán enviados a los refugiados que se encuentran en los centros de acogida de Polonia gracias a Fundiciones Rey, empresa vilagarciana que se encarga de toda la logística. “Los productos que más urgen en estos momentos son medicamentos, todo tipo de material sanitario y alimentos (conservas, galletas, leche en polvo, pasta, zumos...) y ropa de abrigo (mantas)”, explican desde el Arosa, que a partir del lunes habilitan tres puntos de recogida: Las oficinas del propio club situadas en A Lomba, en Ofimática Arosa y en la Escuela infantil Garabatos.





En las últimas horas el presidente Manolo Abalo y el vicepresidente Moncho García se entrevistaron con Svitlana Kanevca, que les relató de primera mano todo el horror que está viviendo su país en el que se encuentran sus familiares y la necesaria ayuda que demandan sus compatriotas . “Lana” llegó a Vilagarcía hace 20 años y recibió entonces la ayuda del vicepresidente Moncho García y de su familia, con los que mantiene un vínculo afectivo que perdura.