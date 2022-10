Nico Rodríguez y Silvia Mas mantienen el liderato en la Semana Olímpica de Galicia

Nico Rodríguez y Silvia Mas mantienen el liderato tras la segunda jornada en Vilagarcía del Campeonato de España de 470 integrado en la Semana Olímpica de Galicia – Circuito COEV. La catalana y el vigués llegan a la última jornada con un punto de ventaja sobre los portugueses Diogo Costa y Carolina João. El viento fue el protagonista en el segundo de los tres días de competición, con intensidades muy suaves y provocando un aplazamiento en tierra que se prolongó hasta pasadas las 14 horas, cuando por fin comenzó a subir ligeramente el viento para dar pie a una disputadísima competición.

En total, el Comité de Regatas pudo dar el bocinazo para cuatro nuevas mangas en las que los tres primeros clasificados volvieron a dominar repartiéndose las cuatro victorias parciales puestas en juego. La primera de ellas fue para el tándem del CN Arenal/RCN Vigo formado por Silvia y Nico, mientras que las dos siguientes se las llevaron Diogo Costa y Carolina João del C. We Do Sailing y la cuarta fue para los también portugueses Beatriz Gago y Rodolfo Pires (CV Viana do Castelo/Iate Clube Marina de Portimão).









El podio provisional de la Semana Olímpica de Galicia se aprieta al máximo con la tripulación catalano-gallega repitiendo en la primera posición con un total de once puntos, Costa y João en el segundo puesto con doce puntos acumulados y el equipo de Gago y Pires en el tercer cajón con diecisiete. El segundo y tercer puesto de la clasificación del Campeonato de España se lo disputan Neus Ballester y el gallego Pablo García (Club Nàutic Sa Ràpita/RCN Sanxenxo), que ocupan la cuarta posición de la general, y Pablo Ruiz y Marta Peñarrubia (RCN Palma/RCR Alicante), que son quintos. Sólo tres puntos separan a ambos equipos.

Con estos resultados, todo dependerá por tanto de lo que suceda el jueves con la celebración de las últimas pruebas de campeonato. El primer bocinazo está programado para las 11 horas y la entrega de premios, prevista para las 17:30 horas en el Centro Galego de Vela, será la encargada de poner el broche final a la cita organizada por la Real Federación Gallega de Vela.