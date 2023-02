Noa Romero, del Natural Sport, bronce en Estambul

La President´s Cup, que se está celebrando en Estambul (Turquía), ha dejado un bronce en la Ría. La deportista júnior del Natural Sport, Noa Romero, se hizo con esta medalla en la categoría de -46 kilogramos.



La competición de Romero arrancó ante la turca Seyma Elif Hacioglu, a la que la del Natural Sport venció en dos asaltos, logrando así la clasificación para cuartos. Allí la esperaba la griega Ioanna Chrysoula, encuentro que finalizó de nuevo con victoria para la gallega (2-0), lo que ya le aseguraba la medalla, al obtener el paso a las semifinales. Fue aquí done encontró una durísima rival, la turca Mulkiye Ece Ulusoy, quien acabó dejando fuera a la gallega. A pesar de ello, la actuación de Romero fue brillante, logrando no solo la medalla de bronce sino el premio de haberse clasificado para el Europeo sub 21.



Por otro lado, otra gallega júnior, Helena García (Dobok) logró la medalla de oro en peso pesado de forma incontestable. Venció los tres combates por 2-0 y sin encajar ni un punto en contra. Comenzó la President´s Cup ante la turca Hasen Sumbul en los cuartos de final, y la gallega venció con autoridad en dos asaltos. En la semifinal se enfrentó con otra turca, en esta ocasión fue Sevval Ozden, y Helena volvió a brilla, no dando ninguna oportunidad a la rival. En la lucha por el oro, sucedió prácticamente lo mismo. La deportista del Dobok venció de forma incontestable a la griega Eirini Ntova y logró la primera posición en la President´s Cup, así como la clasificación para el Europeo sub 21. Además, otro gallego júnior, Javier Otero (-51, Kae Sport) logró la medalla de plata en la President´s Cup de Turquía.