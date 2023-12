Una noche inolvidable

Las Navidades llegaron de forma anticipada con todo un regalazo para las niñas y no tan niñas que forman en la actualidad el tejido del fútbol femenino en Galicia, que ha crecido muchísimo en los últimos años. La presencia de la Selección Española en Pontevedra les permitió ver de cerca a las campeonas del Mundo.

La Federación Gallega reservó un lote de entradas amplio a precio reducido para asegurarse que todas estas niñas tuviesen la posibilidad de estar en Pasarón, sabedores de que el partido era otra parte importante de su proceso formativo. Ver en directo a las jugadoras que idolatran y que ya son sus referentes era una oportunidad única que no podían dejar escapar. Son el espejo en el que miran para soñar a lo grande.

La cantera del Atlético Arousana estuvo representada el viernes en el estadio pontevedrés / cedida



Hasta Pontevedra se desplazaron los tres clubes más importantes del fútbol femenino en O Salnés: Viajes InterRías FF, Umia CF y Atlético Arousana. También otros como el CJ Cambados o el Caldas. No solo niñas, también fueron muchos los niños que se dieron cita en Pasarón para disfrutar del partido contra Italia correspondiente a la penúltima jornada de la UEFA Nations League.

Las jugadoras del Umia se lo pasaron en grande pese al resultado / cedida



La Selección Española levanta pasiones y una enorme expectación. Cuando llegó el autobús al estadio ya había centenares de personas esperando al equipo para ver a las jugadoras bajar del vehículo. Cuando se abrieron las puertas del campo, una hora antes del partido, había largas colas para acceder a las gradas de fondo y preferencia, que fue donde se ubicó la cantera del fútbol gallego, junto a padres y entrenadores, cuya labor es fundamental en el impulso alcanzado.

El Viajes InterRías FF también contó con una nutrida representación de jugadoras de sus diferentes equipos / cedida



Pasarón estaba prácticamente lleno, con más de 9.200 almas dispuestas a disfrutar de una gran noche de fútbol. España empezó bien y marcó pronto por medio de la ex del Deportivo Athenea del Castillo. Tras el gol de la cántabra comenzó la fiesta, cánticos de "cammmmmpeonas del muuuuuuundo" y la ola mexicana. La selección dominó toda la primera parte, aún sin estar muy brillante, ante una Italia que no generó ni una sola ocasión. Para entonces España ya estaba clasificada matemáticamente para la final four de febrero, donde se decidirán los dos billetes europeos a los Juegos de París (al margen de Francia, clasificada como anfitriona).

Las jugadoras del Caldas y todo el estadio se volcó con Tere Abelleira, que fue la mejor jugadora del partido / cedida

Quizá eso relajó a la selección en el descanso. Bajó la niebla rápido en Pasarón, se enfriaron las temperaturas y España empezó tan despistada la segunda parte que incluso saltó con diez jugadoras al campo. Italia lo aprovechó. Primero empató y después se puso por delante con dos goles más. Con 1-3 la afición empezó a animar y a creer en la remontada, coreando el mítico "sí, se puede". Tardó en llegar el 2-3 y todavía quedaba tiempo, pero a la selección de Montse Tomé le faltó acierto y también algo más de fluidez esta vez. Fue la primera derrota como campeonas del Mundo. Tere Abelleira, la más aclamada toda la noche, fue la mejor. Estuvo a punto de hacer un golazo y lo dio todo. Tanto, que al final del partido tardó unos instantes en recuperarse del esfuerzo realizado. Se llevó una gran ovación, al igual que sus compañeras, que devolvieron el aplauso al público desde el centro del campo. Pese al resultado, muchas niñas se marcharon con una sonrisa a casa. Fue una noche que ya no olvidarán nunca.