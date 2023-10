Noé: “El Arosa es una de la mejores plantillas de la liga”

El Arosa recibe el domingo en Vilaxoán a las 12 horas al Betanzos. Un recién ascendido que suma 10 puntos, 3 más que los arlequinados. Al frente de los visitantes está Noé López, histórico exlateral derecho del Cerceda en Tercera División durante dos décadas. Noé inicia su cuarta temporada en el Betanzos, al que cogió en Primera Autonómica y llevó el año pasado a Tercera contra pronóstico.



En su vuelta a la categoría, ahora como técnico, el fisterrán reconoce que “recuerdo bastantes años en Tercera en los que el nivel era mucho más alto que el actual”. Noé explica que el Betanzos maneja un presupuesto muy austero para la plantilla, en cifras similares a la temporada pasada en Preferente. “Debemos ser el más bajo junto a equipos como el Paiosaco”. En verano tras ascender incluso perdieron jugadores. “Se nos fueron dos muy importantes, que eran los dos delanteros que teníamos: Iago Blanco al Arteixo y Murilo al Arzúa”.



De forma que los refuerzos llegaron desde Preferente y jugadores de Tercera con poco protagonismo el pasado año. “Nos reforzamos como pudimos. Los cinco que vienen de Tercera el año pasado no eran habituales en equipos como Arteixo, Paiosaco o Somozas”.



El objetivo del Betanzos es la permanencia. El inicio de liga fue bueno, con tres victorias en los cuatro primeros partidos. “Veníamos con esa ilusión tras el ascenso y fueron victorias por más de un gol, algo que llama la atención en una liga tan igualada”, explica Noé López. “En Lugo perdimos porque no tuvimos suerte con el arbitraje”. En las tres últimas semanas el Betanzos solo ha sumado un punto, el rescatado a última hora el domingo pasado ante la Sarriana. “Hemos bajado un poco”.



El Betanzos trata de “ser vertical, no arriesgar mucho y cometer los mínimos errores porque la mayor parte de los goles en esta categoría vienen más por errores que por aciertos del rival”. A Noé también le gusta que sus jugadores sean “bastante presionantes para tratar de ser molestos y no dejar pensar al rival”. El Betanzos, por tanto, no vendrá a Vilaxoán a replegarse y ceder toda la iniciativa al Arosa. Un rival al que Noé considera “una de las mejores plantillas de la categoría”.



En Betanzos no se fían del mal inicio del Arosa. “Tiene un ritmo alto de juego y domina los partidos. Extraña un poco el bagaje de goles a favor, pero salvo en Coruña, que no tiró a puerta, en el resto de partidos ha tenido ocasiones. Es muy buen equipo”.



Noé reconoce que le hubiera gustado que el partido se disputase en A Lomba, un campo que visitó muchas veces como futbolista. “Era uno de los campos como jugador que más me gustaba. Cuando ascendemos lo primero que piensas es en jugar en A Lomba y en O Couto, que son los campos donde se respira fútbol por el ambiente”. Si bien, Noé comprende “perfectamente” las razones de trasladar el partido a Vilaxoán para preservar el césped para la cita del jueves de Copa del Rey. ”Por un lado te puede venir bien que el equipo contrario esté en una situación de necesidad porque puede llegar un momento del partido en el que se vea obligado a arriesgar más, aunque por otra parte si fuéramos a jugar a Vilaxoán con el Arosa segundo en la tabla y con un partido de Copa el jueves seguro que estarían pensando más en el Granada y en reservar gente, por lo que podría beneficiarnos”, reflexiona. “Van a salir a por todas, con una intensidad muy alta por la necesidad de los puntos”, prevé el técnico visitante.