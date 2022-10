Arantxa Sánchez Vicario : “Al ser número uno rompí una barrera que parecía inalcanzable”

El CEIP Plurilingüe A Florida de Sanxenxo recibió ayer la visita de Arantxa Sánchez Vicario, la madrina del Torneo Internacional Júnior de ITF grado 1 que durante toda la semana se está disputando en las pistas del Círculo Cultural Deportivo de Sanxenxo, en Nantes. La visita de la mejor tenista española de la historia, que fue número uno del mundo y ganó cuatro Grand Slam (3 Roland Garros y 1 Open Usa) y dos medallas olímpicas, se convirtió en todo un acontecimiento en el centro educativo.



Arantxa compartió un buen rato con el alumnado de Infantil y de Primaria. Lo hizo en un abarrotado salón en el que el profesorado preparó un sofá en el escenario para que la catalana fuese recibiendo a los alumnos, que le trasladaron preguntas e inquietudes. “¿Te gustaría jugar contra las grandes de hoy en día?”, fue una de ellas. Arantxa fue sincera y muy cercana a los escolares, cuyos padres y abuelos disfrutaron en la década de los noventa de sus triunfos. “Pues la verdad es que no”, dijo entre risas. “Si tuviese que jugar hoy en día, jugaría solamente dobles y mixtos, con Alcaraz o Nadal. No estaría mal, sería divertido”.











Lo cierto es que Arantxa se enfrentó y ganó a legendarias tenistas durante su carrera, como la alemana Steffi Graf, Martina Navratilova, Gabriela Sabatini, Mónica Seles o la propia Serena Williams, a la que eliminó en Roland Garros en 1998. Arantxa fue número uno del mundo hace 27 años durante doce semanas. Un hito para el deporte femenino español. Por eso los alumnos del 6º de A Florida le preguntaron si le costó mucho triunfar en su época en el deporte siendo mujer. “En mi época se ayudaba mucho más al deporte masculino. Yo rompí una barrera que parecía inalcanzable al ser número uno. Y a partir ahí vinieron muchas más por detrás que también consiguieron éxitos”. Además recordó que en los últimos Juegos España consiguió más medallas en categoría femenina que en la masculina”.



Para agradecerle su presencia y su tiempo, el CEIP A Florida le regaló un libro de Sanxenxo, “para que nos lleves en tu corazón”, un recuerdo que viaja con la ex tenista a Miami, donde reside.



Arantxa también visitó ayer el Pazo do O Revel, donde los presidentes de Codesevi, Martín Outón, y del Villalonga CF, Marcelo Muñiz, le rindieron homenaje. Codesevi le entregó una placa en agradecimiento a su condición de madrina del Torneo Internacional de Tenis de Sanxenxo, y Muñiz le regaló la camiseta del equipo celeste, que Arantxa no dudó en lucir con orgullo y agradeció el cariño que está recibiendo.