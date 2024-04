Once enfrentamientos directos para decidir las plazas de play-off

El Arosa encara las últimas seis jornadas de Tercera RFEF con una ventaja de 4 puntos en la lucha por el tercer puesto y de 6 sobre el sexto de cara al play-off. Unas diferencias que son más importantes de lo que en principio pudiesen parecer por la gran cantidad de enfrentamientos directos que restan entre los que luchan por jugar la fase de ascenso.



Al margen del Bergantiños, líder destacado con 61 puntos, y del Celta C, segundo con 54, el equipo de Luisito encabeza con 47 puntos el vagón de siete aspirantes entre los que se rifan tres plazas para jugar las eliminatorias de ascenso. Le siguen el Arteixo (43), UD Ourense (42), Sarriana y Alondras (41), y ya más rezagados pero aún con opciones Silva (39) y Somozas (38). La liga depara enfrentamientos directos entre todos ellos sin pausa hasta el final.



El Arosa recibirá a Arteixo y Alondras, y visitará a la UD Ourense y Somozas. Ganar en A Lomba y no perder a domicilio asegurará virtualmente la tercera posición al Arosa, que completa el calendario recibiendo este domingo al Pontevedra B (17 horas) y visitando en la última jornada al Viveiro.



Con el del domingo en Carballo, el Arosa contabiliza 17 partidos sin encajar de los 28 disputados, llega al tramo final teniendo más regularidad que la mayoría de sus oponentes en esta pelea.



Después de una gran racha de seis victorias seguidas, el Atlético Arteixo sólo hizo 2 puntos de los últimos 9. Ha perdido fuelle y los jugadores están pensando más en paralizar las obras del cambio de hierba natural a artificial en Ponte dos Brozos que en la propia competición. Además de visitar A Lomba, el equipo de Juan Riveiro deberá recibir a Silva y Sarriana.



La UD Ourense sólo ha ganado dos partidos de los once que van de segunda vuelta. Ya ha cambiado de entrenador con el fichaje del exfutbolista Borja Fernández, pero en su debut, que supuso el regreso del equipo a O Couto el domingo, no fue capaz de ganar al Betanzos (0-0). Además de recibir al Arosa, los ourensanistas deberán visitar Sarria y Cangas, por lo que dada su trayectoria y su calendario, su presencia en el play-off no está nada clara.



La Sarriana es el gran tapado. Un recién ascendido que se está aprovechando de la irregularidad generalizada en la liga. Es el que mejor llega a la parte decisiva. Ha ganado cuatro de sus últimos cinco partidos sin encajar (sólo cayó ante el líder 0-1). Además de visitar a Arteixo y a Alondras, recibirá al Somozas.



Los de Ferrolterra y el Silva son los que más difícil lo tienen por puntuación, pero sus opciones de colarse en el play-off son reales. Jugarán un duelo directo entre ellos.



Así las cosas, el Arosa tendrá margen de error porque habrá once enfrentamientos directos entre estos siete equipos en el último mes y medio, restándose puntos unos a otros. Alcanzar la segunda plaza no está descartado, pero es ya muy difícil.