Oviedo y Gijón FF visitan esta tarde a Viajes InterRías y Umia

Dos equipos asturianos visitan esta tarde a Viajes InterRías FF y Umia en la 19ª jornada de liga de Primera Nacional. A partir de las 17 horas en San Pedro el líder recibe al Real Oviedo Femenino B, que es quinto con 10 puntos menos que las de Luis Treviño. El técnico vilagarciano no puede contar con Sara García, pendiente de los resultados de la resonancia para conocer el alcance de la lesión de rodilla que sufrió en Friol, ni con Patri Díaz ni Machado, que esperan incorporarse la próxima semana. “No queremos forzarlas ahora mismo”, explica Treviño, que reconoce que el parón por covid frenó el buen rendimiento que estaba ofreciendo su equipo.





“El Oviedo cambió respecto a la temporada pasada, incorporó jugadoras de su otro filial y sigue siendo un muy buen equipo, con jugadoras muy buenas que como te despistes te la lían”. El Viajes InteRías se ha quedado sin margen de error en la pelea por el ascenso. Aventaja en 2 puntos al Friol, que visita al Sporting de Gijón B, y en 4 al Sárdoma, que juega a domicilio mañana ante el Versalles. “Sabemos que tenemos que puntuar en todos los partidos que nos quedan. Queremos recuperar las sensaciones de antes del parón, porque ahora mismo estamos un poco espesas. Esperemos que jugando en casa demos una buena versión”.





A las 16.30 horas en el campo de A Bouza el Umia recibe al Gijón FF, al que aventaja en 5 puntos, aunque las asturianas tienen un partido más. El técnico local Jito Quintana no puede contar con Uxía, además de las lesionadas de larga duración Graciela y Tania Esperón. “El Gijón está yendo a más. Es un rival con mucho carácter, que compite muy bien y que gana muchos dueles individuales, y con una jugadora determinante como Irene”, advierte Quintana. Con 17 puntos de ventaja respecto a las plazas de descenso, el Umia tiene la permanencia virtual asegurada, pero no se conforma. Matemáticamente aún le salen las cuentas para intentar alcanzar al menos la tercera plaza, pero su técnico no quiere ni hablar de eso. “Es una losa para las jugadoras pensar de esa forma. Tenemos que centrarnos solo en el siguiente partido, sabiendo quienes somos. Debemos ser sensatas y pensar que nuestro objetivo es quedar lo más arriba posible, sin marcarnos otras metas”.





Por lo que respecta al grupo B de Primera Autonómica, el Atlético Arousana descansa en esta jornada por calendario, mientras que Xuventude Aguió y EFM Concello de Boiro se miden mañana en el derbi barbanzano (11:30 horas) y el Chispa visita al Tomiño también mañana a las 17 horas.