El Palencia golea en A Lomba a un Arosa en su peor momento

Arosa 0-3 Palencia Cristo Atlético





El Arosa encajó una dolorosa derrota en A Lomba ante el Palencia Cristo Atlético que le deja en puestos de descenso y en una situación crítica a nivel anímico de cara a su objetivo. La derrota por 0-3 fue justa porque los palentinos fueron mejores en todo. De hecho el Arosa apenas tiró a portería y se mostró impotente ante un rival que no le concedió nada en ataque y que además demostró su mejor ofensiva. Cuando el Palencia Cristo Atlético tiene el día inspirado es capaz de lo mejor y hoy dio un claro ejemplo, con una frescura y un ritmo en sus transiciones que acabaron silenciar a lo mil aficionados que se dieron cita en A Lomba.





El resultado hace mucho daño a un Arosa que tenía muchas ilusiones puestas en este encuentro, y que suma ya cinco jornadas seguidas sin ganar, por lo que ve como los palentinos le dejan a 6 puntos y average y en zona de descenso otra semana más.





El Palencio Cristo Atlético dominó el partido en la primera parte desde su seguridad defensiva, ya que no pasó apuros, y sus rápidas transiciones aprovechando la movilidad y dinamismo de sus jugadores de ataque. Además, los visitantes se encontraron con el mejor escenario posible al aprovechar un regalo del Arosa en los primeros compases del encuentro. En el minuto nueve Piay pasó el balón atrás a Cobo, al que se le escapó el control ante la buena presión del Palencia. El portero catalán llegó tarde a su intento de despeje y golpeó a Adri. Penalti tan claro como absurdo. La pena máxima la transformó Álvaro en el 0-1.





El Arosa tuvo muchas dificultades para encontrar espacios ante la organización defensiva del equipo palentino en la primera pare, solo cuando Beda apareció entre líneas el equipo local era capaz de profundizar, aunque sin generar ocasiones porque los visitantes tuvieron muy vigilado a Luismi y tampoco dieron opciones de que su rival pusiese centros laterales, que es prácticamente su única arma ofensiva. Las opciones de los arlequinados solo llegaban a balón parado, pero sin opciones de remate. El meta visitante Guille estuvo inédito en el primer tiempo.





Cada vez que los jugadores que entrena Rubén Gala se desplegaron en campo contrario, gracias a la calidad y movilidad de futbolistas como Adri o Edu Gallardo, dieron más sensación de peligro en una primera parte que controlaron sin excesivos problemas. En mediocampo el Arosa perseguía sombras, llegando tarde siempre al corte ante unos jóvenes jugadores más dinámicos y muy bien dotados técnicamente. Los dos centrales arlequinados, Piay y Campillo, vieron tarjeta ya en la primera parte, síntoma también de las dificultades del equipo de Jorge Otero para frenar a un rival que fue superior con y sin balón.





Visto que el Arosa no funcionaba, Jorge Otero decidió mandar a calentar a Luis Nuño y Mon, para hacer un doble cambio ya en el descanso, mientras el speaker del club, Juan Acha, trataba de alentar a equipo y afición con el “a por ellos” por megafonía.





El inicio de la segunda parte del Arosa pareció prometedor, con una primera llegada al área que acabó en un disparo desde la frontal de Mon muy desviado. Pero fue un espejismo. El Palencia siguió teniendo muy alejado del área al Arosa y no dejó de buscar el segundo. Perdonó en dos ocasiones clarísimas. La primera en el minuto 49. Recibió Álvaro entre líneas tras una disputa aérea y sirvió un gran pase que dejó a Adri en el mano a mano ante Cobo. El “diez” visitante remató abajo al lateral de la red. En el 51 la tuvo Frodo, que hizo un jugadón yéndose en velocidad tras un gran control, pero perdonó al rematar demasiado cruzado.





El equipo palentino siguió siendo mejor, incluso jugando mucho más cerca del área de Cobo. Superada la hora de juego logró el 0-2. Se veía venir. Fue un golazo de Sellés, que enganchó una volea desde 35 metros que se coló por la escuadra de la portería de Álex Cobo.





El Arosa se vio en el peor panorama posible. Con un marcador muy en contra y la sensación de ser inferior y no tener armas para cambiar la dinámica del juego. Jorge Otero dio entrada a Fajardo por Beda, cambiando de banda a Nuño y Julio y situando al propio Fajardo por detrás de Luismi. Pero nada agitó el ataque de un Arosa que no carburaba. El balón lo tenían más sus defensas y centrocampistas en campo propio tratando de iniciar y elaborar que sus atacantes en situaciones cerca del área. El Palencia, que no bajó un ápice su intensidad, presionaba bien y seguía provocando errores en el pase y el control de los locales.





En el 74 llegó la puntilla con el 0-3. El Arosa perdió el balón en campo propio y el talentoso Adri se sacó un centro chut desde la derecha que dio en el palo y se fue al fondo de la red. Otro golazo, que ponía a la guinda a la exhibición de los palentinos, con un nivel de confianza y acierto enorme en sus posibilidades.





El 0-3 fue silenció A Lomba, la gente se quedó resignada ante la impotencia de la situación. Los últimos minutos fueron un trámite. Fajardo hizo desde la frontal el único disparo a puerta en todo el partido de su equipo, atrapado con comidad por Guille.





A falta de ocho jornadas para el final de liga el Arosa ha entrado en barrena. Más allá de su situación en tabla, en descenso, y de la necesidad de tener que ganar ya prácticamente la mitad de los partidos que le restan. Y es que cede también su fortaleza como local, ya que no perdía en A Lomba desde principios del mes de diciembre. En sus últimos cinco partidos solo ha sumado dos puntos, y solo en uno, ante el líder Unión Adarve, estuvo realmente cerca de ganar. Por delante tiene ahora una semana para gestionar su peor momento de la temporada, con la visita a Langreo el domingo como próxima parada en la que intentar frenar la caída libre y cortar su mala dinámica como visitante.