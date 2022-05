Las infantiles de Pontecesures y O Muiño muestran su calidad

Los clubes arousanos siguen realizando un gran trabajo formativo en la sombra, de pico y pala con su cantera, que a la vez se traduce en resultados destacados en las diferentes competiciones. Un ejemplo de ello ocurrió el sábado en el Centro Deportivo Davil Cal de Verducido, donde se disputó la segunda prueba de la Liga Gallega para la categoría infantil sobre la distancia de 3.000 metros, con una participación de 38 equipos y 391 deportistas. En la categoría femenina el Náutico de Pontecesures consiguió la victoria por clubes, seguido por el Náutico O Muiño de Ribadumia. El tercer puesto fue para el E.P. Ciudad de Pontevedra.



Además, en cuanto a resultados individuales también destacó la representación de Arousa en la competición. En Infantil B, Catuxa Suárez (Piragüismo Illa de Arousa) se subió al segundo cajón del podio en la prueba de kayak. En la de canoa masculina Tomás Pérez (As Torres) se llevó la victoria. En mujeres las tres primeras plazas las ocuparon las palistas pertenecientes al Náutico Pontecesures, con triunfo para Sabela Duro por delante de Lidia Rodríguez y Sheila Agrasar.



En la categoría Infantil A ganó en kayak femenino Sofía Parada (Piragüismo Cambados), mientras que en canoa el segundo puesto se lo llevó Daniel Davila (As Torres). Las tres primeras plazas de la general femenina las ocuparon canoístas arousanas: Marta Castiñeiras (As Torres), Sara Vila (Náutico Pontecesures) y Silvia Gago (Náutico O Muiño).



Con estos resultados cosechados en Verducido, el Club Náutico de Pontecesures continúa dominando en la categoría femenina, con el Náutico O Muiño de Ribadumia segundo en la general, ya que fue tercero en la primera prueba celebrada en Conchas en Muiños (Ourense). l