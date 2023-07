Peleteiro: "Si no estoy en una marca para una final seré la primera en no ir al Mundial"

Ana Peleteiro, medallista de bronce en triple salto en los Juegos Olímpicos de Tokio, declaró este viernes que si en las dos próximas competiciones, el mitin de Madrid y el Campeonato de España, no está en una marca que considere para una final de Mundial será la primera en renunciar a viajar a Budapest (Hungría) en agosto.



La atleta gallega, campeona de Europa en pista cubierta en 2019, afronta en los próximos diez días dos competiciones de máxima exigencia para tratar de buscar el billete directo al Mundial de Budapest. De momento esta temporada acredita 14.13 en Castellón y la mínima RFEA es 14.25 y la mínima World Athletics 14.52.



"Voy partido a partido. Llevo cuatro meses entrenando y no sé lo que puede pasar, todo o nada. Voy a dejar pasar las competiciones y ver qué es lo que depara cada salto", dijo Peleteiro, durante la presentación del mitin de Madrid en el estadio de Vallehermoso.



"Estoy centrada en el mitin de Madrid y el Campeonato de España. Son las dos competiciones que en cuanto acabe me harán entrar dentro de las 36 pero si no estoy en una marca que considere que me pueda dar la oportunidad de estar en una final del Campeonato del Mundo seré la primera que diré que no voy a ir", señaló la atleta gallega, que, con 27 años, ya ha cumplido el "sueño de ser madre".



"No sé si soy un ejemplo pero lo intento. Creo que es muy importante explicar qué es posible al alto nivel", manifestó.



Peleteiro, entrenada por el cubano Iván Pedroso en Guadalajara, comparte grupo de trabajo con la venezolana Yulimar Rojas, vigente campeona del mundo y medallista de oro en los Juegos de Tokio en triple salto.



"Nuestra relación está mejor que nunca. Entrenar con Yulimar es una maravilla. Adoro entrenar con ella porque es alegría pura, motivación y una persona que cuando quiere una cosa va a por ella. Hacemos un buen tándem. Yo tengo cosas que ella tiene que mejorar y ella tiene algunas que yo tengo que copiar", manifestó.



"Nos hacemos crecer una a la otra. En los Juegos de Tokio se vio que había un objetivo mutuo y continua siendo la misma energía. Iván Pedroso está encantado de entrenarnos juntas. Siempre nos pone juntas a la misma hora para que nos motivemos y lo hagamos de la mejor forma. Es todo un regalo y una oportunidad. He trabajado mucho la cabeza para que no me afecte y me haga crecer. En España lo que necesito es una competidora que me haga espabilarme", comentó.



Peleteiro lleva pocas competiciones este año. Su reaparición tras ser madre en diciembre de 2022 fue el 14 de junio, en el VII Memorial José Antonio Cansino de Castellón, en el que ganó con un salto de 14,13 metros. Diez días después, en el Europeo por países de Silesia (Polonia), concluyó séptima con una marca de 13,67.

La última competición fue el pasado 12 de julio, en la Reunión de Bilbao, que ganó con 12.89.



"Llevo poco tiempo de entrenamiento. Llevo cuatro meses de preparación y estoy cargando. Quería volver con catorce metros y me dejé la piel por ello. En Silesia, en una pista que no me gusta nada, el año de los Juegos no salté mucho tampoco, y en Bilbao me encontré bien pero estuvo todo el rato lloviendo. Me encuentro en buena forma pero necesito tiempo para competir mejor", confesó.



En el mitin de Madrid, la atleta gallega estará arropada en las gradas por las hijas de su pareja, el francés Benjamin Campaoré.



"Estarán mis hijastras, que cuando me conocieron estaba embarazada y no son conscientes que soy atleta. Seguiré siendo la 'belle mère', la madre guapa. Espero que mi hija nunca tenga una", concluyó.