Los penaltis clasifican al Real Madrid

Real Madrid 1-1(4-3) Valencia

Un fallo de Comert y una parada de Courtois decidieron la tanda de penaltis que condujo al Real Madrid a la final de la Supercopa de España que se disputa en Arabia Saudí. Antes, Benzemá adelantó a los blancos con una pena máxima y el Valencia igualó en el inicio del segundo periodo.



El italiano Carlo Ancelotti sorprendió en su once titular para enfrentarse al Valencia al contar con el francés Eduardo Camavinga como titular en lugar del croata Luka Modric, en una alineación a la que no llegaronn ni el español Dani Carvajal ni el galo Ferland Mendy.



Carvajal no está al cien por cien de sus molestias musculares a pesar de haberse entrenado, mientras que Mendy no se ejercitó el martes por problemas en el sóleo. Además, Ancelotti contó con las bajas por lesión del austríaco David Alaba y el francés Aurelien Tchouaméni.



El partido lo comenzó dominando el Real Madrid con ocasiones desperdiciadas por Rodrygo, Karim y el exdeportivista Fede Valverde, antes de que el portero Thibaut Courtois impidiera un tanto del Valencia en sus mejores minutos, en un testarazo del uruguayo Edinson Cavani.



Un penalti de Eray Cömert a Karim Benzema lo aprovechó el delantero francés para marcar a los 39 minutos el tanto que puso con ventaja al descanso a los blancos.



El Valencia salió a tope tras el paso por el vestuario. En poco más de veinte segundos, equilibró el partido. El brasileño Samuel Lino le ganó la posición en el área al coruñés Lucas Vázquez en la primera acción de la segunda parte y remató al fondo de la red un centro desde la banda izquierda Toni Lato.



La semifinal perdió vistosidad en la segunda parte, interrumpida por las lesiones de Lucas Vázquez, Militao y Lino, el autor del gol valenciano. Las llegadas que el Real Madrid había tenido en la primera mitad se redujeron y solamente en un arreón final pudo vencer el partido con un testarazo de Benzema, una clara ocasión de Vinícius y un disparo lejano de Fede Valverde en el tiempo añadido.



Ese gol de Lino y las paradas del portero del Valencia, Giorgi Mamardashvili, en los estertores del partido, mandaron el encuentro a la prórroga en el Estadio Rey Fahd de Arabia Saudí.



El Real Madrid intentó volver a poner el partido a su favor en la primera parte de la prórroga y tuvo las ocasiones más claras, pero de nuevo apareció Mamardashvili para impedir que los blancos se adelantaran de nuevo.



El Valencia también se acercó con peligro en las transiciones, pero no estuvieron acertados los de Gattuso en la toma de decisiones.



Tras la primera parte de la prórroga, Ancelotti optó por sentar a Fede Valverde para dar entrada a Dani Ceballos, su quinto cambio. Después del descanso había dado entrada a Luka Modric y más tarde tuvo que emplear a Carvajal y Mendy por los lesionados Lucas Vázquez y Militao. Marco Asensio por Rodrygo a los 84 minutos fue el otro cambio del técnico italiano.



El Valencia pudo decantar la eliminatoria a su favor y evitar los penaltis. Fran Pérez remató en el área una buena jugada del subcampeón de la Copa del Rey tras un gran pase filtrado por Ilaix, pero la respuesta de Courtois fue milagrosa y el esférico le dio en el brazo derecho y se fue a córner.



El Real Madrid insistió, también lo hizo el Valencia, pero ningún ataque prosperó y la suerte del partido se decidió desde los once metros, el mismo método que había adelantado al Real Madrid en el primer periodo.



Desde los once metros, el Real Madrid no falló ninguno de los disparos. Sí lo hizo el Valencia. Primero, Comert, que lo mandó alto, y después Gayà no fue capaz de superar a Courtois, clave en el partido y en la tanda de penaltis.