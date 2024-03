Pénjamo: “Só pensamos en sumar para asegurar a permanencia”

El CJ Cambados es el mejor equipo en lo que va de segunda vuelta en Preferente Sur. Con un partido pendiente, que jugará el Jueves Santo ante el Atios en Burgáns, el equipo de Pénjamo lleva nueve jornadas consecutivas invicto. Es sexto con 38 puntos, a 6 del Céltiga, al que visita el domingo a las 12 horas en A Illa. Un derbi que puede consolidar definitivamente a los amarillos como candidato serio al ascenso, aunque su técnico escapa de esa etiqueta.



“O noso obxectivo é sumar 42 puntos como mínimo para asegurar a permanencia”, explica el Rubén Cornes, Pénjamo. “Ata que non consigamos ese obxectivo non miramos outra cousa. Estamos nunha boa posición, pero temos claro que hai que seguir sumando”.



Con el líder Villalonga disparado, hasta el momento la segunda plaza parecía que se dirimiría en una lucha a tres bandas entre Céltiga (44 puntos), Portonovo (43) y Choco (41). Pero Valladares (40) y CJ Cambados (38) son los tapados y encabezan el otro vagón de aspirantes a los que les salen las cuentas con 27 puntos todavía en juego.



Lo del CJ Cambados es algo más que una buena racha en el año 2024. No sólo no pierde, sino que ha ganado al líder Villalonga (1-2), ha empatado con el Choco a última hora un partido que tenía ganado (1-1) y salió airoso del campo del Valladares (1-1).



En el caso de los amarillos se han metido en ese grupo selecto contra pronóstico. “Estamos ahí, pero sen desviarnos do que somos e do noso obxectivo”, insiste el entrenador del CJ Cambados, que cree que la clave de la buena dinámica de resultados está en el trabajo diario. “O equipo está competindo moi ben, pero o éxito é o da semana. Todo o mundo apreta e é complicado incluso entrar nas convocatoruas. Estou moi agradecido a iso”.



Las lesiones también están respetando al Cambados, ya que Paco es el único jugador convaleciente y ya está reincorporándose. Son todas noticias positivas para el club de Burgáns, lo que inevitablemente eleva las expectativas de la afición. “A xente evidentemente ten esa ilusión pero creo que todo o mundo é consciente do que somos e do que queremos conseguir, evidentemente sen renunciar a nada”. El equipo de Pénjamo juega sin presión. “As cousas están saíndo ben, pero non fixemos nada”, insiste el entrenador.



Respecto al partido contra el Céltiga, que será el gran derbi de la jornada en el grupo, Pénjamo ve muchas virtudes en los isleños. “Eles son moi equipo, con moi bo plantel, feito para estar arriba e vai a ser un partido moi duro”.



El Cambados cruzará el puente el domingo por la mañana mentalizado de “poñer as cousas dificiles coas nosas armas para acercarnos un pouco máis ao noso obxectivo”. Los visitantes no se van a limitar a defender, ya que “non renunciamos a nada”, como ya demostraron en el partido de la primera vuelta. Además, el técnico del Cambados reconoce que no hay secretos en ambos equipos. Él mismo fue jugador de Luis Carro. “Vai a ser moi importante o aspecto emocional, saber xestionar as emocións dun derbi para intentar competir contra un rival poderoso”.