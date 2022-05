La permanencia del Arosa es vital para otros equipos de la provincia

De lo que haga el Arosa el domingo en las instalaciones deportivas de Butarque (12 horas) no solo estarán muy pendientes en Vilagarcía, también en otras localidades de Galicia y especialmente de la provincia, cuyos clubes ligan sus intereses a los del equipo de Luisito para evitar perder sus respectivas categorías.



Si el Arosa cae a Tercera el primer afectado sería el Noia, que ya no tendría opciones de salvarse en dicha categoría. El pasado domingo en A Lomba había aficionados llegados expresamente de Noia para animar al equipo de Luisito. Si el Arosa cae también el Choco se vería afectado, ya que descendería en ese supuesto siempre que no asciendan a Segunda RFEF ni Barco ni Ourense CF, los equipos gallegos que disputan este fin de semana la final del play-off en Lugo para dirimir quien jugará la eliminatoria contra el ganador de otra comunidad por la plaza de ascenso.



Muy cerca de Vilagarcía, en Cambados concretamente, también siguen muy de cerca toda la actualidad y los resultados del Arosa. Y es que si los arlequinados caen y empujan al Choco a Preferente, en esta categoría descenderían los tres terceros de los grupos de permanencia del Sur. Las bases de competición de la Federación Gallega establecen que en los tres grupos de cinco equipos pierdan la categoría los dos últimos clasificados y dos de los tres peores terceros. Pero si cae el Choco provoca un efecto cascada que tiraría a Primera Autonómica a los tres terceros. En estos momentos en el grupo I el Ribadumia ya está fuera de peligro porque es líder con con 11 puntos de ventaja sobre Moaña y Beluso, que tienen 9 puntos y son tercer y cuarto, cuando restan 9 en juego. En el grupo III el Céltiga es segundo con 4 puntos de ventaja sobre el Guardés, que es tercero con 9 pero le quedan 4 partidos por jugar, por 3 a los isleños, que no se pueden despistar. En el grupo II el Cambados es el que peor lo tiene de entre los arousanos. Es tercero con 11 puntos, a 3 del X. Sanxenxo, que es segundo pero con un partido más pendiente. De esta forma el club de Burgáns es el mejor tercero de los tres grupos e estos momentos, por lo que perdería la categoría si el Arosa desciende y no ascienden el ganador del play-off gallego de Tercera (Ourense CF o Barco).



Así las cosas el Arosa jugará el domingo en Leganés con mucha gente empujándose desde la distancia para que consiga una victoria que le ayude a conseguir su permanencia. Ya que de su continuidad en Segunda RFEF depende el futuro deportivo de otros equipos de la provincia y concretamente de la comarca de O Salnés.