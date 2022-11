El piloto con discapacidad que busca patrocinadores con los que difundir valores

El piloto cambadés Alberto Boo es una apasionado del motociclismo, un deporte que practica desde los ocho años pese a padecer una diversidad funcional motriz que afecta la movilidad del lado derecho del cuerpo. Este ourensano de 32 años, afincado hace una década en Cambados, tuvo que dejar la práctica deportiva debido a epilepsia, pero una vez tratada ha vuelto con fuerza dispuesto a ser un referente de las personas con discapacidad y demostrar que los límites están en saber adaptarse y disfrutar de la mejor manera posible de lo que cada uno le gusta.





Desde hace tres años compite en el campeonato regional de Castilla León, con excelentes resultados ya que fue subcampeón el pasado año en su categoría de sbk junior, aunque explica que “eu son un piloto de valores, non de resultados”, y estos valores que difunde están relacionados “co feminismo, a saúde mental, a difusión do galego e a parte fundamental é a de fomentar a autonomía das persoas que teñen discapacidade tanto física como intelectual”. Alberto busca patrocinadores para poder continuar cumpliendo su sueño. “O meu maior logro é participar en cada carreira”, ahí reside su gran mérito. “Temos que facer ver ao mundo que as persoas con discapacidade temos moito que aportar, no só no deporte, tamén en todos os ámbitos da vida”.





Alberto compite junto a pilotos sin discapadidad en una motocicleta adaptada, en la que el freno trasero lo lleva instalado en el manillar y lo acciona con el dedo pulgar de su mano izquierda, el puño del recorrido del gas es muy corto para que lo pueda manejar con la mano derecha, con la que apenas puede introducir una moneda en una hucha, además lleva unos clavos para fijar su pie derecho y que la rodilla pueda rotar sin que la bota se mueva, aunque eso no evita sus continuas visitas al zapatero para el cambio de suelas.





La moto es una SuperSport 300 y Alberto compite en el Campeonato de Castilla León por las facilidades que le ofrecen, “alí son un máis da familia moteira”, y en importantes circuitos. Boo se ha convertido en un ejemplo de superación, y ahora quiere dar mayor visibilidad a su proyecto para ser un referente y ayudar de esta forma a otras personas con discapacidad, “teño uns valores que quero difundir”, y por eso anima a los patrocinadores a unirse a su marca, la de un piloto donde el motocilismo solo es un medio para mostrar las barreras que pueden superar personas con discapacidad.