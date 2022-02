Piscis sustituye a Edu Charlín en el Céltiga con el objetivo de levantar el vuelo

La directiva del Céltiga tomó la decisión de prescindir de los servicios del técnico cambadés Edu Charlín debido a la mala dinámica de resultados del equipo, que es penúltimo en el grupo 2A de Preferente Sur con solo 13 puntos en 15 partidos. El portonovés Jose Luis Uhía “Piscis” toma el relevo de Charlín y debutará ya mañana en el partido aplazado que juega el Céltiga a las 21 horas en Meis con el Pontevedra B. Charlín asume con naturalidad la decisión.



“Yo también me hubiese destituido viendo como están las cosas”, reconoce Charlín. “Aunque el objetivo marcado es la permanencia, un club como el Céltiga siempre aspira a lo máximo. Creo que la plantilla por el tema económico nos quedó un poco corta y lo pagamos en el día a día. En Navidad intentamos hacer cambios, dimos alguna baja pero no fuimos capaces de reforzar como queríamos porque el mercado está complicado”, explica Charlín, que en las últimas semanas incorporó a Samu Puime y a Samu Acha procedente del Ribadumia.



“Con la directiva está constantemente trabajando y en comunicación, sabía que esta era una posibilidad por como estaba el equipo”. El propio Edu Charlín es consciente de que se necesita un revulsivo, y se marcha junto a su cuerpo técnico sin reproches para los jugadores y deseando “que el Céltiga logre reconducir la situación, eso es lo más importante”.









Tres aplazados mañana





Se está convirtiendo en norma que se jueguen partidos entre semana en el grupo 2A de Preferente Sur. Y es que son 14 los encuentros que están pendientes tras un último mes y medio de continuos aplazamientos debido a la incidencia covid. Mañana se jugarán tres encuentros atrasados. Todos comienzan a las 21 horas. En A Madroa se cruzan el líder Gran Peña-Celta C y el segundo clasificado, un Villalonga en horas bajas tras perder sus dos últimos encuentros. El partido corresponde a la jornada 13 y es uno de los tres que tiene pendientes el equipo de Ricardo Fernández, que tendrá que recuperar los duelos ante Moaña y Céltiga. Los isleños visitan mañana a las 21 horas en Meis al Pontevedra B en partido de la jornada 14 en el debut de Piscis en el banquillo, que hoy ya entrenará al equipo. El técnico portonovés pasó por el banquillo del filial granate, también entrenó al Arosa, con el que consiguió el ascenso a Tercera División. Su último equipo fue el Umia.



Por último el Portonovo visita en el campo de As Laxes al Beluso. El equipo de Jose Vecoña tratará de alargar su espectacular racha con una quinta victoria seguida que le mantenga en la pelea por la quinta plaza. Desde la llegada de Dani Abalo el equipo de Baltar lo ha ganado todo. Todavía tiene pendiente otro aplazado ante el Umia.



A partir de ahora tanto los partidos que se juegan el domingo como los de la jornada intersemanal son finales. Entre el segundo clasificado, el Villalonga, y el octavo, que es el Portonovo, solo hay 4 puntos de diferencia. Todos los equipos de la categoría tienen partidos pendientes. El Gran Peña se pondrá mañana al día. Al resto aún les quedarán dos o tres encuentros que recuperar, por lo que todo está muy abierto y se decidirá en unas semanas frenéticas.