La plantilla del Arosa, convencida de revertir la situación en la tabla

Alarmas encendidas. Por segunda vez en lo que va de temporada el Arosa ocupa puestos de descenso. La primera ocasión fue tras la jornada décima al caer en A Lomba con el Langreo. Reaccionó entonces de inmediato ganando a Ceares y Salamanca de forma consecutiva. Ahora ha caído a la zona roja porque lleva cuatro jornadas seguidas sin ganar. Pese a la mala dinámica, sus opciones están intactas porque hay siete equipos en una abanico de solo 3 puntos, que son lo que le lleva su próxima rival, un Palencia Cristo Atlético que es octavo y que visita el sábado a las19 horas el campo de A Lomba.



En el seno del vestuario arlequinado impera la tranquilidad y la máxima confianza en revertir la situación. Del último duelo ante el Avilés los jugadores extraen conclusiones positivas. Empezando por no haber encajado, después de haber recibido 8 goles en los anteriores 3 encuentros. “Es importante dejar la portería a cero y siempre es positivo sumar”, dice el meta catalán Álex Cobo. “Si mantienes la portería a cero siempre vas a sumar”, explica Javi Piay, que completó un gran partido el domingo. “A partir de ahí el equipo va a crecer y va a ir para arriba”. Cotilla, por su parte, se marca como reto echar el candando “en los partidos que quedan porque en todos tenemos nuestras opciones”. El Arosa está mentalizado que para salvar la categoría la regularidad defensiva va a ser clave.



La afición se marchó decepcionada el domingo al ver como su equipo no era capaz de ganar pese a emplearse a fondo. Pero las sensaciones de los jugadores y el sabor que les dejó el empate fue bastante diferente. Javi Fontán da valor al punto conseguido y destaca como “compite el equipo en casa”. El lateral dice que “a partir de ahora todos los partidos van a ser batallas”. El Arosa recuperará a Beda y Ross ante los palentinos, que llegarán tocados a Vilagarcía tras la última derrota por 3-5 ante el Bergantiños, después de ir ganando 3-1 al descanso. También acumulan cuatro jornadas sin ganar, por lo que han pasado de coquetear con el play-off a ser uno más en la lucha por mantenerse. “Contra el Palencia va a ser difícil, pero esperamos que con la ayuda de la afición podamos sacar los 3 puntos”, comenta Álex Cobo. En la misma línea se muestra Javi Fontán, que cree que el apoyo de la grada hace la diferencia A Lomba y va a ser clave ahora que llega la hora de la verdad, aumentando el nerviosismo y la tensión en todos los equipos. “Nos dan la vida. Notamos muchísimo su apoyo y no tenemos ninguna duda de que van a estar ahí hasta el final. Seguro que a final de temporada vamos a disfrutar todos de lograr el objetivo”, dice el canterano con convencimiento.