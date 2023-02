La polémica empaña el Xuven vs Illa de Arousa

El encuentro entre el Xuven Cambados y el Illa de Arousa del pasado 28 de enero ha acabado en polémica. Los cambadeses han denunciado ante el juez único del comité de competición que, durante el choque, los isleños permitieron sentarse en el banquillo a menores de edad, ante lo que los isleños han contestado, indignados, en redes sociales.



En el escrito presentado por el Xuven, se alude a la normativa, citando el artículo 107 de la sección cuarta, en la que se dice que “soamente poderán permanecer no terreo de xogo e sentar no banco de cada equipo os xogadores que figuren na acta de xogo”. Los cambadeses aportan fotografías como prueba de que el rival permitió “que menores de idade sentasen no banco visitante ao longo do partido”, algo considerado “infracción leve”.



Por su parte, el Illa de Arousa ha contestado a esta polémica en redes sociales, asegurando sentirse “decepcionados, enfadados y muy molestos” con el Xuven, “del que esperábamos más”. La indignación de los isleños llega hasta el punto de calificar al Xuven como equipo “manejado por una panda de de impresentables, sinvergüenzas, ridículos, que deben de pensar que siguen en LEB Plata, y lo que hacen es arrastrarse por Autonómica”. Por último, quieren manifestar que el menor en cuestión estuvo sentado en el banquillo “15 segundos escasamente”.