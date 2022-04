El Pontevedra llega líder a A Lomba y cargado de “optimismo”

Luisito Míguez dirigió ayer su segunda sesión de entrenamiento al frente del Arosa. Lo hizo sobre el campo de hierba natural de Baltar por gentileza de la directiva del Portonovo hacia el club vilagarciano, y en clave ya de derbi. Después de varios días muy movidos en el Arosa con el cambio en el banquillo, tanto equipo, directiva como afición empiezan por fin a fijar el foco en el Pontevedra, que llega el domingo al derbi de A Lomba (17 horas) en su mejor momento de la temporada.



Por primera vez el equipo granate es líder tras encadenar ante el Avilés su tercera victoria consecutiva. Ha dado caza y ha superado al Unión Adarve a falta de cinco jornadas. La afición del Pontevedra esta volcada con su equipo en estos momentos y se espera una auténtica invasión de pontevedreses el domingo en Vilagarcía.



El técnico de los capitalinos, Ángel Rodríguez, habla del buen momento de los suyos y se muestra optimista de cara al partido, de acuerdo a las señales que le envía su equipo en el trabajo diario. “No lo afrontamos de forma diferente desde el liderato, hemos tenido dos días de descanso y creo que nos han venido fenomenal porque llevábamos mucho tiempo entrenando con mucha intensidad. Soy optimista de cara al fin de semana”. Sobre el Arosa reconoce que “todos sabemos lo que significa cambiar de entrenador”, por lo que espera un rival “con carácter, con intensidad alta, pero es algo que va a ser habitual de aquí al final de temporada con todos los equipos porque ya no queda tiempo”.



La llegada de Luisito, que hace presumir un cambio de agresividad tanto con balón como en defensa de los arlequinados, no modificará el plan del líder. “Hemos preparado el partido pensando en nosotros, no voy a cambiar absolutamente nada y vamos a jugar de la misma manera. Queremos seguir manteniendo la misma intensidad, siendo un equipo fiable, que defiende bien y que intenta atacar bien”, dice el entrenador leonés de los granates.



El Pontevedra es el máximo realizador de la categoría con 57 tantos, 19 más que el Arosa. Charles, Rufo y Brais Abelenda forman un ataque temible, aunque en las últimas jornadas el ex del Eibar entró desde el banquillo, lo que habla del potencial y los recursos de la plantilla que maneja Rodríguez, que tiene la duda del lateral Diego Seoane.



El entrenador del Pontevedra incide en afrontar el partido “como uno más” y sobre repite la palabra “intensidad”, porque “es fundamental que nos mostremos como lo venimos haciendo las últimas semanas en las que a los contrarios se le están haciendo los noventa minutos muy largos”.



En los locales hay cuatro jugadores con pasado en el club granate. Son Campillo, Sidibé, Pedro García y Luismi, aunque quedan en un segundo plano porque toda la atención se la lleva Luisito, que no fue renovado este verano en Pasarón y eso desencadenó en un cia en la entidad.









El mismo árbitro





El partido de la primera vuelta disputado en Pasarón se saldó con victoria por la mínima del Pontevedra con un gol en fuera de juego muy claro de Charles, que no apreció uno de los asistentes. Curiosamente arbitrará el derbi el domingo el mismo colegiado que dirigió el de Pasarón, el coruñés López Vila, aunque esta vez solo repite uno de sus asistentes respecto a la primera vuelta.