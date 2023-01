El Portonovo es un polvorín

El Portonovo vive días agitados con muchos movimientos en el club. La marcha de José Vecoña va unida a la baja también de varios jugadores. El propio ex entrenador manifestó que su salida voluntaria está directamente relacionada con la intención de la directiva de realizar cambios en la plantilla para aligerar gastos. El club comunicó el lunes que por ajustes presupuestarios tiene que prescindir de varias fichas para equilibrar el presupuesto.



Aunque desde la directiva todavía no han hecho público ningún nombre, en las últimas horas trascendieron algunos, como el portero Isra, Pablo Lede, Lope y el atacante Juanito. Este último confirma su salida. Ya valora ofertas de equipos de Tercera y del grupo norte de Preferente, puesto que no puede jugar en la misma liga por normativa. “Yo no quería seguir en estas condiciones”, confirma Juanito. No es el único.



El martes otros futbolistas también decidieron dejar la entidad. El denominado efecto dominó. Aunque la directiva garantiza el pago a todos los que se queden renegociando, las discrepancias son evidentes. Desde el club explican que son los problemas económicos los que precipitan la situación, ante la falta de apoyo suficiente por parte de patrocinadores y del pueblo de Portonovo. A partir de ahí las últimas horas han sido frenéticas. Son varios los futbolistas que desde dentro del club están intentando convencer a otros compañeros para que no se marchen. Estas gestiones han ido fructificando en las últimas horas, frenando lo que se temía como una espantada generalizada. Pero todavía no está completamente resuelto.



Por otra parte, el Portonovo tiene que resolver el asutno de la vacante que tiene ahora en el banquillo. David Eirín, que entrena al equipo cadete que marcha líder en Primera Provincial, será el que se hago cargo del primer equipo, dejando por tanto de ser el entrenador del Amanecer, de Segunda Autonómica.



Eirín lleva varios años trabajando en la cantera del club, sobre todo en los juveniles, y conoce perfectamente a varios jugadoras de la primera plantilla que ya ha tenido a sus órdenes. Como futbolista jugó en las categorías inferiores del Pontevedra, también en su filial, club en el que entrenó en la cantera. Hoy dirigirá su primer entrenamiento. Quiere mantenerse al margen de todo lo ocurrido hasta la fecha. Sabe que empezará con una plantilla limitada porque varios jugadores no continúan, y echará mano de la cantera para tener calidad en el día a día. Debutará el domingo en Baltar ante el Beluso (16.30 horas). El Portonovo es séptimo en la tabla con 26 puntos. Ha perdido terreno en la lucha por el ascenso, pero la distancia sigue siendo salvable. Si bien al nuevo técnico no le marcan ningún objetivo más allá de competir lo mejor posible.