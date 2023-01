El Portonovo quiere cerrar con una victoria ante el Beluso una semana convulsa

Este domingo a las 16:30 horas en Baltar el Portonovo cierra una semana más que agitada con el duelo que le enfrenta al Beluso, al que aventaja en dos puntos en la clasificación. Debuta en el banquillo David Eirín, que tomó el relevo de José Vecoña. El club dio las bajas a Isra, Lope, Pablo Lede y un Juanito que ha fichado en el X. Sanxenxo. Todo lo sucedido durante la semana también ha comprometido la continuidad de otro jugadores, si bien el nuevo técnico es optimista y cree que no habrá más salidas. Así las cosas, Eirín cuenta con 14 futbolistas del primer equipo, puesto que Dieguito tiene un esguince, Ivo está leisonado y Santi todavía no está recuperado.

"Está todo muy reciente", reconoce el nuevo entrenador, que ha centrado las sesiones en el aspecto mental con charlas individuales con los jugadores. "Hay buena predisposición en cuanto a seguir y a sacar esto adelante. Es obvio que la plantilla se reduce, completaremos con juveniles, pero el equipo que queda es de garantías y va a competir". Eirín no ha tenido demasiado tiempo para pensar en el rival, "me he centrado mucho más en nosotros, en saber como está cada uno". Y tras las charlas es optimista. "Los veo bien para competir. La gente está comprometida". Sobre un terreno de juego que sigue en mal estado, el Portonovo cerrará una semana convulsa, tratando de sumar una victoria con la que pasar página de todo lo sucedido y seguir mirando hacia la parte alta de la tabla.

Ribadumia vs Areas

El Ribadumia (4º con 29 puntos) recibe en A Senra a las 16:45 horas al Cultural Areas (14º con 21 puntos). El partido está condicionado por las bajas en los locales. A los sancionados Gus y Dieguito se le unen Eloy, Nando, Pabulo y Cerqueiras. Baptiste dice que el rival era un aspirante al ascenso al que no le están saliendo bien las cosas. El Ribadumia tratará de aprovechar la falta de confianza y solidez del rival, y sobre todo cortar la peor racha de la temporada tras las dos últimas derrotas.

Pontevedra b vs Céltiga

El Céltiga (8º con 26 puntos) visita a las 17 horas al Pontevedra B (2º con 35 puntos). Es la gran oportunidad de acercarse a la pelea por el ascenso de los isleños, que han empezado el nuevo año con buenos resultados. Yago Ameneiro es baja en los visitantes, que afrontan la primera de sus dos salidas seguidas. Luis Carro destaca del filial granate que no perdió en casa y que es el menos goleado de la categoría. Enfrente estará el conjunto máximo goleador. "Tienen un ritmo muy alto y están muy bien trabajados", advierte Carro, sabedor de la dificultad de sorprender al Pontevedra B.

Juvenil vs Umia

El Umia visita a las 16:30 horas al Juvenil de Ponteaeras. Los de Sergio Martín tienen las bajas de Diego, Oski y Nacho. El partido no se jugará en el campo de hierba natural de Pardellas, ya que está en mal estado, por lo que se jugará en un campo de hierba artificial. Martín sabe que el Juvenil "es uno de los mejores equipos de la categoría", pero la última victoria en el derbi da moral a los de Barrantes para cambiar su tendencia a domicilio.

Cambados vs Porriño

El CJ Cambados (13º con 21 puntos) recibe a las 16:30 horas al Porriño (5º con 28 puntos). Pénjamo tiene las bajas de Zalo y David por lesión. "Nos enfrentamos a un equipo que le gusta tener el balón y tratan de progresar con balón dominado, acumulan jugadores de calidad y en zona ofensiva tienen jugadores muy rápidos que van muy bien al espacio, va ser importante que no dejemos que manejen cómodos imposibilitándole que realicen ataques con mucha posesión", explica el entrenador de los cambadeses.

Arnoia vs Villalonga

El Villalonga (17º con 20 puntos) visita al Atlético Arnoia (11º con 22 puntos) también a las 16:30 horas. Son bajas en los visitantes Javichu, Barbeito, Marcos, Michael y un Jony que ha dejado el club para convertirse en el ayudante del nuevo entrenador del Pontevedra, Toni Otero. "Es un partido complicado ante un rival con muy buenas individualidades", dice Ricardo, al que le preocupa el estado del campo. "Tenemos que estar muy concentrados y no cometer errores defensivos".

Moraña vs Atios

El Moraña (16º con 20 puntos) recibe a las 16:15 horas al Atios (3º con 34 puntos). "El equipo está motivado", dice el técnico brasileño Fabio Oliveira, que no puede contar con los sancionados Pablo y Seydou. "Es un partido muy complicado contra un rival de zona de ascenso que tiene jugadores de mucha calidad". Pese a todo el Moraña espera dar la sorpresa.