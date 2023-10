Primer pinchazo del Villalonga ante el nuevo líder

La primera derrota de la temporada del Villalonga después del pleno de puntos en las tres primeras jornadas llegó en San Pedro ante el que es nuevo líder, el Juvenil de Ponteareas, que tomó ventaja con un penalti anotado por Marcos.



El 0-2 poco después puso cuesta arriba el choque a un Villalonga que fue mejor en el primer tiempo. De hecho fue el Villalonga el que mejor entró al partido, con más ritmo y generando ocasiones de gol. El primer aviso fue de Eloy Fariña desde la frontal del área aunque la situación más clara llegó en el minuto 6 en un centro del propio Eloy que no llegó a rematar Carlos.



La reacción del Juvenil no se hizo esperar. Un centro de Jon al punto de penalti fue rematado fuera por su compañero Cani.



Rodri, portero del Villalonga, tuvo que intervenir poco después para evitar el 0-1 del visitante Rubén en el mano a mano.



El Villalonga volvió a coger el mando del partido y en el minuto 23 volvió a disfrutar de otra buena ocasión para tomar ventaja en el marcador en un centro de Juan Barbeito que no encontró los remates de Carlos primero y Marcos después. No hubo goles en los primeros 45 minutos pero sí tras el paso por vestuarios. En un contraataque en el que Jon buscó a Marcos, Diego Abal derribó al atacante visitante dentro del área. Penalti. El propio Marcos fue el lanzador engañando a Rodri y haciendo que el 0-1 fuese posible. Al Villalonga no le quedaba otra que dar un paso adelante y así lo hizo pero, cuando más estaba buscando la portería contraria llegó el 0-2. El despeje de Rodri se quedó corto, Hugo cogió el balón en tres cuartos de campo y puso tierra de por medio.



En el 85 llegaría el definitivo 1-2 en un balón en largo de Mateo que remató Adri y Monchito, atento en el rechace, daría emoción.