Rahm: "Probablemente pagaría por por jugar la Ryder, es una semana muy divertida"

El golfista español Jon Rahm, uno de los líderes del equipo europeo en la Copa Ryder que se celebra desde el próximo viernes hasta el domingo en Roma, declaró este martes que “pagaría” por jugar un torneo como este, ya que es una “semana muy divertida”.



“Es increíble. Cuando lo has hecho un par de veces, casi sabes qué esperar, y en cierto modo, la sensación de anticipación por la Ryder Cup, se acentúa un poco más sólo porque sé y sabemos lo que va a venir esta semana y lo divertido que va a ser”, dijo en rueda de prensa en el campo Marco Simone en el que se celebrará la competición.



“Lo mejor de la Copa Ryder, aparte de ganar, obviamente, es entrar en esa sala de equipo y ver a todos estos grandes golfistas reunirse y ser parte de un equipo, ser amigos y tener un vínculo realmente especial y único durante toda la semana. Esos recuerdos que creas van a durar toda la vida, y las amistades y los lazos se hacen aún más fuertes. Es muy divertido formar parte de ello”, añadió.



El español, campeón del Másters de Augusta y del US Open, desveló que pagaría por jugar esta semana.



“Ni siquiera sabía que teníamos dinero. Lo siento, no tenía ni idea, así que sí. A mí no me tienen que pagar por venir aquí y actuar delante de la gente, para ser honesto”, apuntó.



“Quiero decir, ¿si hubiera que pagar una cuota de inscripción para formar parte de un equipo? Probablemente sí, lo haría. Esta semana es muy divertida, así que sí, creo que siempre y cuando sea manejable para todos en el equipo, porque tenemos uno que estaba en la universidad hace como dos días...”, puntualizó entre risas.



El de Barrica (Vizcaya), no siente presión extra por ser uno de los líderes del equipo europeo: “Era el número uno del mundo en la última Ryder Cup, y realmente no significó nada. Me gustaría pensar que lo que hayamos hecho antes de esta semana y lo que podamos hacer después de esta semana realmente no importa. No debería influir en cómo nos preparamos para esta semana”.



“Al fin y al cabo se trata de hacer el mejor trabajo posible para vencer a la persona que tienes delante en esa sesión, eso es todo. Lo que hayas hecho antes no importa, es una atmósfera diferente, un entorno diferente, así que no importa”, insistió.



Rahm, conocido por ser un aficionado a la historia del torneo, destacó sus tres momentos favoritos de la historia de la Ryder.



“La edición del 87, porque fue la primera vez que Europa ganó en suelo estadounidense. Obviamente, la Ryder Cup de 2006 fue muy especial, y la influencia de Darren Clarke esa semana la hizo mucho más especial”, empezó.



“Y si tuviera que elegir otro, sería cuando Sergio (García) ganó su partido de individuales del domingo contra Rickie y se convirtió en el líder de la lista de puntos de Europa de todos los tiempos”, finalizó.



Un Sergio al que le pidió consejo recientemente: “Hablé con él y le pedí consejo. Me enseñó mucho de lo que tenía que hacer en Whistling y, obviamente, también en París”.



“También con (Ian) Poulter. No es que vaya a ser fácil asumir el papel que esos dos tenían tanto dentro como fuera del campo de golf, pero oírles hablar de lo que pensaban y lo que sentían es obviamente una información valiosísima”, valoró.



Rahm se mostró competitivo, pero dejó claro que el equipo está por encima de todo: “Espero poder quedar 5-0, 4-0 o 3-0, juegue las veces que juegue. Mi intención es salir a ganar todos los partidos”.



“Pero puedo terminar 0-5 y si el equipo gana estaré muy feliz. Mientras ganemos, no me importa. Mientras lleguemos a 14 puntos y medio lo que haga realmente no importa”, añadió.



Pese a la abultada victoria de Estados Unidos en la pasada edición, Europa se agarra al hecho de que los americanos no ganan en suelo europeo desde 1993.



“Es algo muy importante para nosotros. Queremos alargar la racha todo lo posible. Ojalá podamos llegar a los 30 años de imbatibilidad en Europa aquí en casa”, dijo.



Ya como golfista con experiencia en grandes torneos comentó cómo puede ayudar a los más jóvenes.



“No existen las preguntas estúpidas. La curiosidad les llevará a alguna parte. Al mismo tiempo, entiendo que estén aquí queriendo demostrar por qué están aquí y dejar su huella como novatos, pero siempre hay algo que aprender de algunos de los grandes jugadores”, explicó.



“Y no me refiero necesariamente al golf, sino a cómo procesan y cómo afrontan una semana como ésta. Creo que la curiosidad es muy importante”, señaló.



Además, recordó sus inicios: “Yo en mi primera Copa Ryder no hice ni una sola pregunta. Estuve todo lo callado que se puede estar. Soy muy tímido e introvertido por naturaleza, así que la semana entera me pareció un poco desalentadora al principio. Entras en un vestuario en el que la gente lleva compartiendo 15 o 20 años, así que es muy difícil... al menos para mí fue muy difícil encajar de inmediato. Sin embargo, fue mucho más fácil la segunda vez”, sentenció. El golfista español Jon Rahm, uno de los líderes del equipo europeo en la Copa Ryder que se celebra desde el próximo viernes hasta el domingo en Roma, declaró este martes que “pagaría” por jugar un torneo como este, ya que es una “semana muy divertida”.



“Es increíble. Cuando lo has hecho un par de veces, casi sabes qué esperar, y en cierto modo, la sensación de anticipación por la Ryder Cup, se acentúa un poco más sólo porque sé y sabemos lo que va a venir esta semana y lo divertido que va a ser”, dijo en rueda de prensa en el campo Marco Simone en el que se celebrará la competición.



“Lo mejor de la Copa Ryder, aparte de ganar, obviamente, es entrar en esa sala de equipo y ver a todos estos grandes golfistas reunirse y ser parte de un equipo, ser amigos y tener un vínculo realmente especial y único durante toda la semana. Esos recuerdos que creas van a durar toda la vida, y las amistades y los lazos se hacen aún más fuertes. Es muy divertido formar parte de ello”, añadió.



El español, campeón del Másters de Augusta y del US Open, desveló que pagaría por jugar esta semana.



“Ni siquiera sabía que teníamos dinero. Lo siento, no tenía ni idea, así que sí. A mí no me tienen que pagar por venir aquí y actuar delante de la gente, para ser honesto”, apuntó.



“Quiero decir, ¿si hubiera que pagar una cuota de inscripción para formar parte de un equipo? Probablemente sí, lo haría. Esta semana es muy divertida, así que sí, creo que siempre y cuando sea manejable para todos en el equipo, porque tenemos uno que estaba en la universidad hace como dos días...”, puntualizó entre risas.



El de Barrica (Vizcaya), no siente presión extra por ser uno de los líderes del equipo europeo: “Era el número uno del mundo en la última Ryder Cup, y realmente no significó nada. Me gustaría pensar que lo que hayamos hecho antes de esta semana y lo que podamos hacer después de esta semana realmente no importa. No debería influir en cómo nos preparamos para esta semana”.



“Al fin y al cabo se trata de hacer el mejor trabajo posible para vencer a la persona que tienes delante en esa sesión, eso es todo. Lo que hayas hecho antes no importa, es una atmósfera diferente, un entorno diferente, así que no importa”, insistió.



Rahm, conocido por ser un aficionado a la historia del torneo, destacó sus tres momentos favoritos de la historia de la Ryder.



“La edición del 87, porque fue la primera vez que Europa ganó en suelo estadounidense. Obviamente, la Ryder Cup de 2006 fue muy especial, y la influencia de Darren Clarke esa semana la hizo mucho más especial”, empezó.



“Y si tuviera que elegir otro, sería cuando Sergio (García) ganó su partido de individuales del domingo contra Rickie y se convirtió en el líder de la lista de puntos de Europa de todos los tiempos”, finalizó.



Un Sergio al que le pidió consejo recientemente: “Hablé con él y le pedí consejo. Me enseñó mucho de lo que tenía que hacer en Whistling y, obviamente, también en París”.



“También con (Ian) Poulter. No es que vaya a ser fácil asumir el papel que esos dos tenían tanto dentro como fuera del campo de golf, pero oírles hablar de lo que pensaban y lo que sentían es obviamente una información valiosísima”, valoró.



Rahm se mostró competitivo, pero dejó claro que el equipo está por encima de todo: “Espero poder quedar 5-0, 4-0 o 3-0, juegue las veces que juegue. Mi intención es salir a ganar todos los partidos”.



“Pero puedo terminar 0-5 y si el equipo gana estaré muy feliz. Mientras ganemos, no me importa. Mientras lleguemos a 14 puntos y medio lo que haga realmente no importa”, añadió.



Pese a la abultada victoria de Estados Unidos en la pasada edición, Europa se agarra al hecho de que los americanos no ganan en suelo europeo desde 1993.



“Es algo muy importante para nosotros. Queremos alargar la racha todo lo posible. Ojalá podamos llegar a los 30 años de imbatibilidad en Europa aquí en casa”, dijo.



Ya como golfista con experiencia en grandes torneos comentó cómo puede ayudar a los más jóvenes.



“No existen las preguntas estúpidas. La curiosidad les llevará a alguna parte. Al mismo tiempo, entiendo que estén aquí queriendo demostrar por qué están aquí y dejar su huella como novatos, pero siempre hay algo que aprender de algunos de los grandes jugadores”, explicó.



“Y no me refiero necesariamente al golf, sino a cómo procesan y cómo afrontan una semana como ésta. Creo que la curiosidad es muy importante”, señaló.



Además, recordó sus inicios: “Yo en mi primera Copa Ryder no hice ni una sola pregunta. Estuve todo lo callado que se puede estar. Soy muy tímido e introvertido por naturaleza, así que la semana entera me pareció un poco desalentadora al principio. Entras en un vestuario en el que la gente lleva compartiendo 15 o 20 años, así que es muy difícil... al menos para mí fue muy difícil encajar de inmediato. Sin embargo, fue mucho más fácil la segunda vez”, sentenció.