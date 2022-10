Ravella admite el mal estado del Manuel Jiménez pero no lo arreglará hasta 2023

“A intención do goberno local é programar o cambio do tepe do Manuel Jiménez de cara ao próximo ano”. Con estas palabras el gobierno local de Vilagarcía hacía frente ayer a las críticas sobre el mal estado de este campo, que estos días subrayaba uno de los coordinadores de la cantera del Arosa, Pedro Carregal, quien apuntaba a una “plaga de lesiones” entre los jugadores de la base, debido a este deterioro.



El cambio del tepe, señalan desde Ravella, “é unha medida que se está avaliando xunto con outras actuacións tamén necesarias noutras instalacións deportivas, para facer cadrar os investimentos nos orzamentos municipais de 2023 ou en plans doutras administracións”.





Sin remanentes



La Fundación de Deportes, señalan, “é consciente de que o tepe do campo Manuel Jiménez, instalado hai 11 anos, atópase na súa última etapa de vida útil”. Si bien, argumentan, ya intentaron renovar este césped artificial utilizando los remanentes del presupuesto del año pasado, cosa que no fue posible “debido a que houbo que destinar gran parte deles a afrontar incremento de custes en varias obras pola subida de prezos dos materiais e polo incremento do recibo da luz”.Según la administración local, el cambio de tepe del Manuel Jiménez ascendería a unos 250.000 euros.



Por otro lado, el gobierno municipal quiso destacar el hecho de que Vilagarcía cuenta con seis campos de fútbol (cinco de ellos de hierba artificial), siete pabellones deportivos, cuatro canchas de tenis, las pistas de atletismo y la piscina, cuyos gastos sufraga. Además, indica que este año se han abordado dos importantes mejoras como son la rehabilitación integral del pabellón de deportes nº1 de Fontecarmoa y la ampliación de la piscina municipal, entre otras actuaciones de menor envergadura.