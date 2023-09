Rayo Vallecano, un histórico tricampeón de liga visita San Pedro

El Viajes InterRías FF recibe este sábado a las 17 horas en San Pedro a un histórico del fútbol femenino español. LLega a Vilalonga el Rayo Vallecano, tricampeón de liga hace apenas una década. Un gigante que, después de 16 temporadas en la máxima categoría del fútbol español, trata de remontar el vuelo. Dos descensos seguidos han llevado al Rayo, por el que pasaron futbolistas tan importante como la campeona del Mundo Jenni Hermoso, Natalia Pablos o Sonia Bermúdez, a una Segunda RFEF de la que intentará escapar cuanto antes. De momento inició la liga con una derrota ante el filial del Madrid, uno de los claros favoritos al ascenso, y un empate ante el Oviedo (2-2), que es otro recién descendido que también parte con el objetivo de recuperar categoría.

El Viajes InterRías es líder gracias a sus victorias ante Pradejón (2-1) y Espanyol B (0-4), pero Cris Oreiro considera anecdótica la clasificación tras solo dos jornadas y habla del potencial rayista en una plantilla "con bastantes cambios" respecto al curso pasado y mucho fichajes de "Primeira RFEF", e incluso de Primera División como el caso de la delantera internacional china Yuan Cong. Oreiro es consciente de que el Rayo es muy diferente al Espanyol B, su último rival. "É un equipo veterano, con máis experiencia e coa esixencia de puntuar porque levan un punto de seis e o seu obxectivo é ascender". Oreiro destaca a jugadoras que ya estaban en el equipo como Mónica Braojos, Irene Osorio, la brasileña Bruna Tavares o la capitana Iris Ponciano. "Son moi boas futbolistas a nivel individual e nos duelos vaise notar que elas teñen experiencia en ligas superiores".

El Viajes InterRías FF espera a un Rayo que intente jugar rápido en campo contrario, sin asumir riesgos en la salida de balón, por eso las locales quieren dar un paso adelante en cuanto a ganar duelos y disputas, sin renunciar a su estilo con balón. Pañu, que arrastra problemas lumbares, se ha recuperado y jugará. Pese al buen inicio de liga, la euforia no se ha instalado en el vestuario celeste. "Co equilibrio que lle estamos dando ao día a día, o equipo está ben e tranquilo. Da mesma forma trataremos as derrotas, con equilibrio emocional", explica la entrenadora, que reconoce que el partido de Copa ante el Albacete fue un aprendizaje en ese sentido. "Ao final tivemos a sorte de evidenciar un escenario pouco favorable e iso veunos ben para ter os pes no chan nas boas e nas malas", explica Cris Oreiro.

La presencia del Rayo Vallecano en Vilalonga y el buen inicio liguero del Viajes InterRías FF son dos alicientes para que San Pedro presente una muy buena entrada en la tarde de mañana.