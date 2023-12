Reacción final sin victoria

El Arosa tampoco fue capaz e ganar en Cangas, donde el Alondras sigue invicto esta temporada. Estuvo cerca, porque tuvo una doble ocasión clara en el tiempo de aumento, pero empató 1-1 y se va al parón séptimo, muy lejos del primer puesto que ocupa el Bergantiños, que le aventaja en diez puntos.

La primera parte fue muy cerrada y sin apenas ocasiones en el campo de O Morrazo, donde se reunieron 600 aficionados porque los locales rindieron homenaje al Balonmán Cangas-Frigoríficos del Morrazo antes del encuentro, de forma que los socios del club de ASOBAL entraron gratis al campo. Más de un centenar de aficionados se desplazaron desde Vilagarcía para animar al Arosa.



Luisito Míguez repitió el sistema de la Copa ante el Valencia, con cinco defensas y Enjamio como único pivote, por detrás de una línea de tres formada Sylla, Pereira y Martín Diz, mientras que Borja fue la referencia arriba. El Alondras empezó 4-2-3-1, con Ube y Óscar Martínez en el centro del campo por detrás de Mauro en la izquierda, Goitia en el centro y Monroy en la derecha. Mientras que el corpulento Manu García fue el punta que peleó con los tres centrales arlequinados (este domingo de azul).



Empezó con más iniciativa el Alondras jugando en campo contrario, pero sin generar peligro. Con el paso de los minutos el Arosa ajustó distancias y todo se igualó. Apenas hubo continuidad en el juego. Fue un partido de continuas disputas en un campo sintético donde el vivo bote del balón dificultaba cada acción técnica.

El Arosa no generó nada en la primera parte. Ni siquiera acercamientos. El Alondras tuvo una muy clara. Fue en el minuto 28. En un centro desde la izquierda de Mauro al segundo palo, donde apareció Fran Monroy libre de marca con todo a placer para marcar. El ex del Arosa remató con el pie en área pequeña por encima del larguero para alivio de la afición visitante.



Una falta en la frontal lanzada muy desviada por Pablo García y un disparo desde fuera del área bastante tímido de Óscar Martínez en una segunda acción de córner fueron las otras dos llegadas locales en un primer tiempo para olvidar.



Luisito Míguez movió ficha en el descanso dando entrada a Mella por Javi Pereira. El ex del Estrandense acompañó a Enjamio en el doble pivote y Sylla se puso arriba con Borja, centrando Martín Diz su posición con más liberdad por detrás de ambos.



Las primeras ocpciones del segundo tiempo fueron locales. Ambas llevaron la firma de Pablo Goitia. Primero en un córner de pizarra que remató alto y después en un remate de tacón que paró bien Táboas.

El Arosa encontró el gol en su primer remate a puerta. Máxima efectividad. Mella enganchó un disparo desde 25 metros con el empeine interior y el balón hizo una parábola que superó a Esteban y se coló por la escuadra. Un tremendo golazo.



El 1-0 abrió por completo el partido, que al fin se animó. El Arosa perdonó el segundo solo tres minutos después. En una contra que llevó Sylla, filtrando el pase interior sobre Martín Diz, que en el mano a mano no pudo superar a Esteban con un disparo a media altura. De lo que pudo ser el 0-2 se pasó al 1-1. El Alondras, acostumbrado esta temporada a remontar partidos, empezó a mover el balón con criterio y fluidez y en un gran centro desde la derecha de Guille de Francisco que atacó Goitia, marcó de cabeza en el segundo palo el veterano Mauro. A sus 37 años sigue marcando diferencias. Algo que habla bien de él y no tan bien del nivel actual de la Tercera.



De inmediato Luisito hizo un segundo cambio. Entró Brais Vidal para tratar de aportar más control defensivo en el centro del campo junto a Enjamio y Mella, y se fue Borja. El Arosa recuperó tanto la actividad en la presión en campo contrario como el control del juego. El partido se volvió otra vez cerrado porque al Alondras se le acabaron los espacios para manejar el balón por dentro.



Una vez tomado el mando, el Arosa trató de incrementar su mordiente para llevarse el partido, por lo que Luisito hizo su tercer cambio dando entrada a Rubo por Martín Diz.



El técnico local introdujo un doble cambio a falta de veinte minutos, dando entrada a los veteranos Yahvé y Félix Rial. Para entonces el Arosa ya estaba apretando en busca del triunfo y no dejó de hacerlo hasta el final. Tuvo una ocasión por medio de Rubo de cabeza en un córner lanzado por Vidal. A falta de cinco minutos generó otra. Santi llegó a línea de fondo por la derecha y puso el pase atrás para Rubo, que no pudo rematar porque llegó forzado ante Diego. Los visitantes reclamaron penalti. En esa jugada se lesionó Santi.



Enjamio fue el mejor del Arosa, robando y echando el equipo hacia arriba, por lo que los de Vilagarcía en los minutos finales dominaron y llegaron con centros, pero les falta gol. El Alondras tuvo que defender y conformarse con el punto. Ya en el minuto 93 el Arosa tuvo una doble ocasión clarísima para ganar. Mella, desde cuarenta metros, lanzó al ver adelantado a Esteban y el balón se estrelló en el larguero. En el rechace lanzó Rubo dentro del área y Esteban se estiró desviando el balón tras el remate de exterior de volea del arosista. Incluso en el 95 Rubo tuvo otra, que se fabricó él mismo. La gran reacción final no tuvo premio.



El Arosa pasará las Navidades a 10 puntos del liderato, el objetivo que se marcó cuando empezó la liga, y pensando ahora en alcanzar el playoff. Es séptimo con un punto más que un Bouzas que este domingo anunció que Rafa Sáez deja de ser su entrenador.

Luisito Míguez

“Con todos os respetos para Alondras, marcho coa sensación de ter perdido dous puntos, porque os últimos vinte minutos estivemos moi ben, non así a primeira media hora, hai que decir todo”, dijo Luisito al final del partido. “Nos últimos vinte minutos faiamos ocasións moi claras, un longueiro...Esteban é un porteirazo, fixo dúas paradas tremendas, unha a Rubo e outra a Martín Diz que aí estivo o partido”. El entrenador del Arosa lamentó el gol encajado al considerar que es una acción que debieron defender mejor, pero puso en valor a los jugadores que entraron desde el banquillo, cuando su equipo “entendeu perfectamente o que eu quería. Na segunda metade, os trocos que entraron melloraron moitísimo”.

Luisito tiene dudas sobre la acción del posible penalti a Rubo y se marchó contento con el juego en la segunda parte, pero no con el resultado. También habló de que quiere meter al equipo en puestos de play-off y que queda mucha liga por delante. “Temos o déficit de que tiramos dez puntos nos primeiros partidos de liga e estanos custando. Por iso estamos cerca do play off pero sufrimos para chegar a entrar. Quedan vinte partido e iso é un mundo”.