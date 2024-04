El Ribadumia empata y la permanencia se empina más

El Ribadumia no aprovechó la oportunidad de meterse en la lucha por la permanencia y empató en casa 1-1 frente al Atios. Iván Caride marcó en el 84, pero en el 96 empató Manu Vilán.



El conjunto local fue ligeramente superior en la primera mitad. En los primeros minutos del partido no hubo un dominador claro del balón. A los quince minutos el Ribadumia se encontró con su primera ocasión. A partir de ahí el conjunto de Dani Fernández empezó a dominar, buscando balones a banda para centrar y encontrar el remate.



Por su parte, el Atios se defendía bien y salía a la contra. La ocasión más clara de la primera parte fue por parte de los locales, con un balón a banda, centro y remate de cabeza que se marchó fuera. Tras los primeros 45 minutos el partido se marchó empatado al descanso.

La segunda mitad

La segunda parte empezó de muy buena manera para el conjunto visitante. Generando dos ocasiones muy claras en los primeros cinco minutos que no lograron aprovechar. Una de ellas terminó con un disparo desde la frontal del área rechazado que se marchó rozando el poste. Tras el pasar de los minutos el partido se volvió cada vez más duro, con varias faltas duras por parte de ambos equipos amonestadas por parte del colegiado.



El encuentro estaba muy igualado y el Ribadumia lo intentaba pero no generaba ocasiones y el Atios estaba cómodo defendiéndose. Cuando el encuentro parecía condenado al empate, en el minuto 84 un ataque del conjunto local terminó en 1-0 tras una jugada embarullada dentro del área que terminó con un preciso pase atrás rematado por Iván Caride en primer palo en el que el portero nada pudo hacer.

El Ribadumia tiene cada vez más difíciil su continuidad en Preferente / Mónica Ferreirós



Tras el gol, el conjunto visitante no bajó los brazos y remató al palo con un disparo seco en el minuto 95 de partido, en la que el portero solo pudo hacer la estatua. A falta de segundos para terminar el partido, el Atios que buscaba un gol a la desesperada lo terminaría encontrando con una pérdida en el medio campo del conjunto local, que terminaron aprovechando los visitantes con un pase a banda seguido de un centro que no logró despejar la defensa, y en el segundo palo apareció sin marca Manu Vilán para anotar con un buen golpeo con el interior de la bota a la escuadra izquierda del portero que no pudo hacer nada en 1-1 definitivo.



El Ribadumia sigue en mala dinámica y con este empate, sumado a la victoria del Barco, se le complica la permanencia. Deberá sumar los tres puntos en su próximo partido frente al Valladares en condición de visitante. Partido complicado frente al tercer clasificado, que se está jugando el ascenso y tampoco puede fallar.