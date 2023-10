Al Ribadumia le faltó acierto para tumbar al Barco en un duelo abierto

El Ribadumia empató en A Senra ante el Barco un partido muy abierto que pudo caer de cualquier lado. Los locales fallaron un penalti en la primera parte. Al inicio de la segunda Javi Pazos adelantó a los de Valdeorras, y Manu Sánchez empató a falta de un cuarto de hora. En el tiempo de aumento, Álex Lima envió un balón al larguero.



El Ribadumia empezó bien, iniciando desde campo propio con balón. A los doce minutos Manu Sánchez y Diego se asociaron en banda izquierda y la acción acabó en penalti. Sánchez llegó antes que el portero luso Ricardo Van Der Laan, que lo derribó. El propio Diego fue el encargado de lanzar la pena máxima, pero la tiró fuera. La ocasión perdida no pareció afectar al Ribadumia, que dio otros dos avisos en un disparo de Diego dentro del área que rechazó el portero del Barco y en una acción por la derecha de Mateo Presas, que remató al lateral de la red.



Mediada la primera parte el Barco se hizo con el control del juego. Con tres centrales y carrileros, y con Rubén García dando pausa en mediocampo, los visitantes comenzaron a jugar a lo que planearon, con posesiones largas y ritmo bajo. El Ribadumia no era capaz de meter a su rival en su campo y le costaba llegar. El dominio del Barco no se tradujo en ocasiones claras, salvo un disparo desde la frontal de Sito Cruz que no cogió puerta y un remate de cabeza de Sergio que rechazó Pachi.



Aún sin tener el balón como le gustaría, el Ribadumia tuvo su oportunidad en un centro desde la izquierda de Manu Sánchez que no acabó de conectar bie en su remate con el pie Álex Durán.



La segunda parte empezó con una clara ocasión visitante. Javi Pazos envió por encima del larguero el pase atrás de Vilachá. En la siguiente no falló el delantero de Marín. Fue una acción rápida de saque de banda, centró abajo al área pequeña Óscar Martín y Javi Pazos hizo el 0-1 en el minuto 55. Tras el gol y con la entrada de Roger, el Barco cambió su dibujo a un 4-3-3.



El Ribadumia pasó a jugar en campo contrario, pero le costaba generar situaciones de gol. Baptiste dio entrada a Álex Lima y Iago Portas para refrescar la línea de creación. El Ribadumia empató en el 75 en una acción por banda izquierda en la que los visitantes protestaron mano del lateral Antón. Triangularon bien los locales y finalizó Manu Sánchez con un gran disparo a la escuadra. En el 84 los aurinegros perdonaron el 2-1 en una falta lateral muy bien lanzada por Iván Caride. Cabeceó Miguel pero salvó el portero Ricardo.

Los minutos finales fueron un correcalles, con llegadas y centros en ambas áreas. Pudo ganar cualquiera. El Ribadumia la tuvo en el 93, en un gran centro de Antón que remató Lima al larguero. En la acción siguiente el Barco perdonó el 1-2 por medio de Juanito Bazo. En la última, el meta Pachi salvó un mano a mano Keita. El empate no contentó a nadie.