El Ribadumia visita al Juvenil en el duelo entre colíderes de Preferente Sur

El campo de Pardiñas en Ponteareas acoge el partido estelar de la jornada de Preferente Sur este domingo. A las 17 horas se enfrentan Juvenil y Ribadumia, que comparten liderato con 15 puntos. Los aurinegros llegan enrachados tras sus últimas tres victorias seguidas. Los aurinegros se desplazan pendientes de la evolución del delantero Nando, que está entre algodones. "El Juvenil es uno de los mejores equipos de la categoría, con bastante gente que el año pasado estaba en Tercera. Los pude ver y me gustaron mucho, está bien trabajado y juegan bien", explica Baptiste. "Tenemos que seguir en la misma línea que mantenemos desde principio de temporada, estar concentrados, ser efectivos y creer en lo que hacemos", dice el entrenador visitante. El Juvenil ganó sus tres partidos como local, por lo que el resto es mayúsculo para el Ribadumia, que asalta el liderato en solitario.





Arnoia vs Portonovo

El Portonovo (6º con 14 puntos) juega alas 16:15 horas en el campo del Atlético Arnoia (11º con 11 puntos) en busca de un triunfo para redimirse de la última derrota ante el Barbadás. José Vecoña no puede contar con Renda, Santi, Fran Matos, Mateo Parada ni Pichi. Además son dudas Diego Abal, Marcos y Lope, que en los últimos días estuvieron con fiebre. "Estamos bastante justos, con solo 13 jugadores de campo", explica Vecoña. "Según me dijeron el césped está muy mal, además es de dimensiones pequeñas y ellos tienen gente de mucha calidad". El Portonovo espera recuperar al menos a Marcos y Diego Abal porque no tiene efectivos en el eje de la zaga.





Verín vs Céltiga

El Céltiga (13º con 10 puntos) visita en el José Arjiz al Verín (12º con 10 puntos) a las 16:15 horas. Luis Carro tiene las bajas de Juanma Torres, Giráldez y Migui Sayar. "A todo lo que de casa, necesitamos sumar algo fuera ya. A ver si somos capaces de dar con la tecla", dice el técnico vilanovés. "El condicionante del campo es que seguramente va a estar en mal estado, además el rival está hecho para pelear por el ascenso, con futbolistas de mucho nivel y con pasado reciente en categorías superiores". El Céltiga tendrá que contener el fútbol directo del Verín sobre su delantero Hugo García, y para ello esperar tener el control del juego.













Villalonga vs Antela

El Villalonga (19º con 5 puntos) recibe en San Pedro a las 16.30 horas al Antela (16º con 9 puntos). La gran novedad en los celestes es que regresa Bisti. Después de meses apartado de los terrenos de juego por problemas cardíacos y tras entrenar con el grupo desde que comenzó la pretemporada, el centrocampista de Baión ya tiene la licencia en vigor. Un "fichaje" importante para un Villalonga en horas bajas, que necesita una victoria para cambiar de rumbo y levantar el ánimo. Ricardo Fernández ha recuperado efectivos, aunque jugadores como Varo, Quintela y Nico son dudas. El Antela cayó goleado en sus salidas a Ribadumia (4-1), a A Illa (3-1) y Atios (4-0), pero fue capaz de ganar en Barrantes (0-2), por lo que no dará facilidades.





Cambados vs Pontevedra B

El CJ Cambados (20º con 4 puntos) recibe a las 16:30 horas en Burgáns al Pontevedra B (4º con 14 puntos) en un partido complicado para los locales. Aunque después de ocho jornadas son conseguir la victoria ya da igual quien esté enfrente. Los amarillos solo se centran en dar el máximo nivel para regalarse una primera alegría. Pénjamo no puede contar con Fer, Iñaki, Rubén y Zalo. "El Pontevedra B es un equipo con mucho ritmo y mucho dinamismo, con jugadores jóvenes y con calidad. En el último partido no estuvimos nada acertados, creo que si volvemos a lo que veníamos haciendo exceptuando el último partido, nos tiene que llegar un resultado en forma de victoria", dice el técnico de los amarillos.





Pontellas vs Moraña

El Moraña (18º con 5 puntos) visita a las 16:30 horas en el sintético de San Campio al Pontellas (14º con 10 puntos). Tras el subidón anímico que supuso conseguir la primera victoria en la historia del club en Preferente la pasada semana, los de Fabio Oliveira esperan estrenarse a domiclio, donde hasta el momento cayeron en sus cuatro partidos.