Ribadumia vs Cambados, duelo entre vecinos al alza

El menú de la décima jornada de Preferente Sur depara esta tarde dos duelos de rivalidad en Arousa. A las 17 horas en A Senra el Ribadumia (4º con 16 puntos) recibe al CJ Cambados (17º con 7 puntos). Los locales están en su mejor momento de la temporada, tras sumar diez de los últimos doce puntos, mientras que los amarillos también llegan con la moral por las nubes al conseguir su primera victoria el pasado domingo, ante el Pontevedra.





El técnico aurinegro Ibrahime Baptiste ni tiene bajas. “Esperamos un Cambados con la moral alta tras endosarle la primera derrota a un equipo potente como el Pontevedra B”, explica el entrenador local. “Trataremos se imponer nuestro juego y ser protagonistas ante un rival con jugadores que llevan bastante tiempo juntos, se conocen, y va a ser un rival solidario y difícil de atacar”. El Ribadumia quiere convertir en un “espejismo” la victoria cambadesa de la semana pasada, sumando su quinta victoria seguida en A Senra.





En el bando visitante, Rubén Cornes “Pénjamo” tiene las bajas de Iñaki, Rubén y Jorge. “El Ribadumia creo que es un equipo con mucho potencial a nivel ofensivo, con jugadores muy desequilibrantes y calidad pra asociar, apoyados por jugadores en la línea defensiva capaces de iniciar la fase ofensiva con el dominio del balón y con mucha experiencia”, advierte el técnico amarillo.





“Llegamos después de nuestra primera victoria de la temporada, pero eso no quiere decir nada, es otro partido, otro rival que nos va a exigir mucho y nosotros tenemos que exigirnos también lo maximo para sacar un resultado positivo en A Senra”





Media hora antes en el campo de O Buelo se miden el Moraña (19 º con 6 puntos) y el Umia (17º con 10 puntos) a partir de las 16.30 horas. Dos equipos que están levantando el vuelo. A los locales les costó mucho cogerle el pulso a la nueva categoría, pero en las dos últimas jornadas ganaron al Arnoia y empataron en Pontellas. El Moraña lleva cuatro partidos sin perder. En los visitantes Nacho, Saldaña, Franco y Cata son bajas. Además Sidibé es seria duda, al igual que Jonás que “prácticamente no ha entrenado durante la semana porque tiene mal un tobillo”, explica Sergio Martín. “El Moraña compite con cualquiera, los he visto y tiene mimbres e individualidades que pueden desequilibrar. Es un equipo de nuestra liga”.







Portonovo y Céltiga





Al margen de los derbis, tanto Portonovo como Céltiga afrontan partidos en casa importantes para afianzar su tendencia ascendente. El equipo de José Vecoña (6º con 15 puntos) recibe al Pontellas (15º con 11 puntos) a las 16.30 horas en Baltar. Lope iego Abal y Marcos, que la semana pasada estuvieron muy condicionados por la fiebre, están recuperados en los locales. Además Iván Renda entra en convocatoria y podría debutar algunos minutos, por lo que el Portonovo va recuperando efectivos a excepción de Fran Matos y Santi.





“Es el Pontellas es un equipo al que le gusta tener el balón, veremos como está el campo porque está blando, pero creo que se va a ver un partido bonito y el equipo que esté mejor con balón va a ser el que tenga más opciones de ganar”.





En A Illa también a las 16.30 horas el equipo de Luis Carro (14º con 11 puntos) recibe al peligroso Porriño (8º con 14 puntos). En los locales son bajas Juanma Torres y Pedro Delgado. “El Porriño es un equipo que intenta ser protagonista, tenemos que intentar que ellos estén incómodos, debemos ser agresivos con y sin balón”, explica Luis Carro. “Va a ser complicado porque ellos me parecen un muy buen equipo, será clave estar acertados en las áreas porque estos partidos se deciden por pequeños detalles”.





Beluso vs VillalongaEl Villalonga (20º con 5 puntos ) visita esta tarde a las 16.30 horas al Beluso (10º con 12 puntos ) con el objetivo de poner fin a la racha negativa de las últimas semanas. Ricardo Fernández tiene las dudas de Quintela, Joni y Varo, mientras que Nico también está cerca de regresar y ya pudo entrenar con sus compañeros durante la semana. Los celestes se conjuran para reaccionar. l