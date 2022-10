Las riojanas fueron un hueso

El Viajes InterRías FF encajó su primera derrota en Segunda RFEF al perder ayer por lña mañana en O Revel ante el Pradejón por 0-2. El equipo riojano se afianza en el liderato junto al Europa catalán, ya que ambos cuentan por victorias sus cuatro partidos. En Vilalonga las de Calahorra demostraron que es son gran equipo, que dominan las dos áreas, de ahí que lleven ya 12 goles a favor y solo 2 en contra.



El Viajes InterRías tuvo muchas dificultades para generar ocasiones. De hecho en la primera media hora de juego fue muy inferior a un rival muy agresivo en su planteamiento, con sus tres delanteras pisando área contraria. Avisó el Pradejón en el minuto seis en un disparo de Elena Valej, que fue una pesadilla para la defensa local en banda derecha, pero respondió María Hueto. En el minuto once las visitantes lograron el 0-1. La lateral derecha Nerea Tellería recuperó el balón a la altura de medio campo, avanzó unos metros y lanzó directamente a portería desde cuarenta metros, viendo a Hueto adelantada. Un buen gol.



El el equipo de Calahorra siguió siendo muy ofensivo tras el gol, intentando hacer el segundo. El Viajes InterRías solo conseguía estirarse con los balones que recibía su delantera y capitana, Machado, que estaba muy sola tirando del carro. Pero en los últimos quince minutos de la primera parte el Viajes InterRías dio un paso adelante y no solo niveló el juego, sino que consiguió acercarse al área rival. La debutante Tayla Christensen estuvo muy activa en banda izquierda. Un disparo desde la frontal de Irene, que atajó en dos tiempos la portera visitante Neike, fue el mejor aviso de las locales. En el otro área, de nuevo Elena Valej estuvo cerca del gol, tras un gran control y un lanzamiento de zurda que no cogió portería.



En la segunda parte empezó bien el equipo de Luis Treviño y tuvo su gran y única ocasión en el partido. Tayla centró al segundo palo, donde controló Machado y remató excesivamente cruzado. Unos minutos después a la salida de un córner el Pradejón logró el 0-2. Gomes no logró despejar dentro del área y la delantera ucraniana Yana Malakhova no perdonó. A partir de ahí las visitantes fueron mejores, no sufrieron apenas en defensa y tuvieron las mejores ocasiones para hacer el tercero. Fue un victoria justa de las riojanas, que demostraron que son serias candidatas a recuperar la categoría perdida.









Viajes Interrías 0 - 2 Pradejón Viajes Interrías FF: María Hueto, Pañu, Cata (Maikee Rahms, min. 74), Goretti, Lola, Irene (Ángela, min. 63), Gomes, Raquel (Nati, min. 63), Tayla (Judith, min. 63), Andrea (Balo, min. 74) y Machado.

Pradejón: Neike, Telle, Irati, Talom, Alén, Irene Yangüas, Laura Pérez (Silvia Ruiz, min. 76), María Herce (Galán, min. 77), Adriana Parada (Alaitz, min. 69), Ana Pagola, Elena Valej (Yana Malakhova, min. 51).

goles: 0-1 Nerea Tellería (min. 11); 0-2 Yana Malakhova (min. 55).

árbitro: Iñarrea Garcia, asistido por Iria Rosendo y Javier Pérez. Amarilla a Machado por las locales y a la visitante Elena Valej.