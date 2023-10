Roberto: “Sigo pensando que el Arosa está preparado para ascender”

El Arosa visita el domingo el campo de A Cheda para enfrentarse al Polvorín, filial del CD Lugo. Un club que vivió su particular “annus horribilis” al ver como descendía hace unos meses el primer equipo tras once temporadas en Segunda A y como caída también el filial a Tercera. Los ajustes económicos como consecuencia de la nueva realidad deportiva hacen que nada tenga que ver la actual plantilla del Polvorín con la del año pasado. Solo continúan cuatro jugadores y llegaron bastantes fichajes, además de promocionar varios canteranos desde el equipo juvenil de División de Honor.



Al frente del próximo rival del Arosa está el chantadino Roberto Fernández, que tuvo una brillante carrera como portero en clubes de Primera y Segunda División como Granada, Osasuna, Sporting de Gijón o el propio Lugo, donde se retiró e inició su nueva etapa en los banquillos. Después del primer mes de liga el Polvorín suma 7 puntos. “Ha sido un inicio ilusionante, tenemos ganas de hacer una buena temporada y ayudar y nutrir al primer equipo, que es nuestra prioridad”, explica el técnico, que no ha tenido disponible la plantilla al completo en este primer mes y ha utilizado ya a 22 futbolistas.



Media docena están en dinámica del primer equipo. Son el portero Brais Vázquez, Damián Noya, Álex Lizancos, David Rosón, Pablo Rubal y Jorge. Entrenan y a veces van convocados con Pedro Munitis, pero suelen jugar con el filial. A su vez, cinco juveniles refuerzan al Polvorín, de los cuales Jorge Candal, Noah y Cidre ya han debutado esta temporada en Tercera. Todos los jugadores del Polvorín son sub 23 y una decena de ellos tienen 19 años o menos. “Somos el equipo más joven de la categoría. Tenemos que afrontar los partidos con ilusión, intentando darle un ritmo alto y ser combinativos y con mucha movilidad, sabiendo que los rivales tienen más experiencia”. Roberto es consciente de que el filial tiene margen de mejora e irá a más a medida que avance la competición.



Los dos partidos en A Cheda los saldaron con empate ante el Estradense (0-0) y victoria ante el Betanzos (2-1). Fueron partidos bastante trabados. “En Tercera División los equipos están bien trabajados e intentan potenciar sus virtudes. Intentamos fijarnos primero en nosotros, ya que nuestro modelo está adaptado a nuestro equipo, y después miramos a los rivales”.



Sobre el Arosa, la percepción que tiene Roberto no ha cambiado pese a los resultados de las primeras cuatro jornadas. “A principio de temporada pensaba que era un equipo preparado para ascender y sigo pensando lo mismo, aunque no ha hecho un buen inicio. Es un equipo que ofensivamente tiene muchas variantes para hacer daño, aunque no está teniendo mucho acierto. Y Luisito me parece un gran entrenador al que respeto mucho, aunque cuando hay resultados adversos siempre se duda, pero el Arosa es un equipo muy peligroso que con el paso de las jornadas va a ir creciendo”.



El Polvorín espera un partido muy abierto en A Cheda. “El Arosa es un equipo al que le gusta tener balón. Muy vertical, con jugadores muy rápidos por fuera que han sido delanteros en otros equipos. Arriba fijan mucho con sus puntas y en mediocampo tienen jugadores con buen pie... En general me gusta el equipo y lo que propone. Creo que va a ser un muy buen partido”.



Por último, el entrenador del filial lucense no cree que los malos resultados puedan atenazar a los visitantes. “Con jugadores con menos experiencia en la categoría la ansiedad puede ser un problema, pero en el caso del Arosa, que tiene futbolistas con mucha experiencia y años en la categoría, eso lo tienen que saber gestionar mucho mejor”, sostiene Roberto. “No pierdo tiempo en temas de dinámicas, es verdad que existen y hay que intentar cambiarlas o alargarlas, pero cambian en un par de minutos o un par de acciones. Cada partido es distinto y cuando hay grandes jugadores enfrente hay que tener máximo respeto”. El Polvorín, que afronta el duelo con las bajas por lesión de Mario y Hugo Díaz, no se marca ningún objetivo clasificatorio. “Queremos quedar lo más arriba posible, competir bien y que los jugadores mejoren”.