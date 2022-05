​Rogelio Buceta: “La diferencia con la Vuelta es que en el Giro hay más aficionados”

Comisario del Giro de Italia





El Giro de Italia entra en sus últimos días en los que se decidirá al ganador de su 105ª edición. Trece años después de que Gustavo César Veloso disputase la gran carrera italiana, otro vilagarciano está inmerso en una de las tres Grandes, quizá la más atractiva para los aficionados acérrimos al ciclismo. El árbitro élite Rogelio Buceta es uno de los comisarios de la carrera, tras ser seleccionado por la Federación Española para ser el representante nacional en el Giro. Desde el Trentino-Alto Adigio solo unas horas después de disfrutar de la ascensión al Mortirolo con final en Aprica, el arousano habla de su experiencia en el Giro.





¿Qué tal están siendo estas primeras semanas?

De lujo, estoy disfrutando a tope.





Ya tiene experiencia como comisario en la Vuelta a España, ¿qué diferencias ve con el Giro?

Es el mismo sistema de las grandes vueltas. A nivel organizativo y de competición es bastante similar, pero tanto en Hungría como en Italia hay muchísima afición. En eso se nota la diferencia. Todas las salidas y llegadas están repletas de gente, también los pueblos y ciudades por donde pasamos. Es algo en lo que uno nota que en Italia se sigue el ciclismo..





¿Qué le está llamando más la atención?

Pues diría que esa gran afición que hay. Y también que adornan todos los lugares por donde pasa el Giro. Es precioso. Es otra diferencia con España.





¿Cuáles son sus responsabilidades en carrera?

Pues en carrera hago de comisario en moto. Eso consiste en hacer cumplir las normas y en participar con el resto del equipo arbitral para encontrar la justicia deportiva. Y naturalmente dentro de una jerarquía en la que destacan el presidente y el resto de los internacionales como componentes del jurado y del VAR. Cada día rotamos, así que a lo largo de la carrera me toca estar en todas las posiciones que ocupan los comisarios motoristas, que en total somos 4..





¿Cómo le han acogido?

Pues muy bien. Por eso me está gustando mucho la experiencia porque los compañeros italianos me están haciendo sentir como uno más y disfruto continuamente con ellos, tanto en competición como fuera de ella. Igualmente con el presidente, que es español. Además de un magnífico profesional es una gran persona. Con él ya he coincidido en varas pruebas, lo conozco bastante bien y tenemos muy buena amistad.





¿La carrera es tan dura cómo parece desde fuera?

Sí, la carrera ha tenido etapas muy duras, pero como se dice habitualmente la dureza la ponen también los corredores. Hay etapas en las que han volado literalmente. Desde la televisión no se percibe la altísima velocidad con la que ruedan..





Carapaz, Hindley, Almeida, Landa...¿quién cree que vestirá la maglia rosa el último día en Verona?

Ahora estamos en las etapas decisivas y todos los aspirantes a la victoria final deben estar muy atentos y no fallar en ninguna. Además, la prueba finaliza con una crono en la que cada uno de los corredores deberá tener un buen rendimiento.