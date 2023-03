A romper la maldición de los domingos por la mañana

El Arosa visita este domingo a las 12 horas en el campo de Ponte dos Brozos al Atlético Arteixo. Es la primera de las cinco finales que le esperan al equipo de Luisito en su mano a mano por el título con el Fabril, que juega el domingo por la tarde en Redondela ante el desahuciado Choco.

El Arosa tiene una nueva oportunidad de situarse líder provisional y ejercer más presión sobre el filial. Para lograrlo debe romper su particular maldición de la matinal dominical. Un horario en el que ha encajado las tres únicas derrotas que figuran en su casillero después de veintincinco jornadas. El cambio de hora esta noche acentuará el madrugón de jugadores como Cotilla, que se desplazan desde Vigo.

El técnico santiagués dice tener varias dudas, como Álex, Sylla y el juvenil Fer. Aparte del senegalés regresa Pacheco tras cumplir sanción. "Al equipo lo veo bien, independientemente de que hay jugadores tocados", reconoce Luisito, que podría dar continuidad en el once al juvenil Hugo Losada.

Sobre el Arteixo, que tiene la única baja del defensa Mauro por lesión, el entrenador del Arosa comenta que "estaba haciendo una segunda vuelta impresionante". A pesar de ser un recién ascendido, "la temporada pasada ya tenía un equipo de Tercera en Preferente, ascendió y mantuvo la base, a la vez que firmó futbolistas de mucho nivel. Ya dije que me sorprendería que no estuviese peleando por los puestos de play-off porque tiene un equipazo".

De momento los de Juan Riveiro son novenos con 31 puntos, 17 menos que el Arosa, y vienen de perder sus dos últimos partidos, por lo que están heridos y con ganas de redención. "Va a ser un partido dificilísimo. Es un equipo físicamente muy poderoso. Tiene dos delanteros que entre ambos llevan 17 goles". Es por ello que Luisito advierte que "debemos tener mucho cuidado porque como nos despistemos no tendremos nada que hacer".

Como ya es habitual toda la temporada, el Arosa no caminará solo. La afición se desplazará para animar al equipo en Arteixo, ya que club y Escuadra Arlequinada han fletado un autobús que saldrá a las 9:45 horas desde A Abadía do Duque. "Ya les doy las gracias por anticipado. Tanto en A Lomba como fuera siempre nos sentimos arropados y la verdad es que da gusto", reconoce Luisito. "Junto con la UD Ourense somos el equipo que más gente mete y que más gente arrastra. Somos un equipo de prestigio en esta categoría y la envidia de muchos clubes. Nosotros lo único que le podemos dedicar a la afición es esfuerzo, trabajo, dedicación y sobre todo ganar los domingos, aunque somos conscientes de que esta liga es dificilísima aunque llevamos toda la temporada ahí arriba y estamos haciendo las cosas bien". La regularidad avala al Arosa para intentar asaltar el feudo del Arteixo.