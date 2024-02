El Rotogal busca seguir con su buena racha de victorias

El Rotogal Boiro se prepara para una nueva jornada, a la que llegan con la moral alta tras la contundente actuación que dejaron en tierras pucelanas frente al Valladolid. En esta ocasión, los de Chicho se trasladarán al José Manuel Abuín de Rianxo para recibir al Sporting CV Soria, el último clasificado.



Un encuentro que, a priori, no debería de suponer un problema para los boirenses, que actualmente ocupan la séptima posición de la tabla con 17 puntos. El balance de los últimos encuentros es positivo, dado que en los últimos tres partidos, los de Chicho han ganado dos y perdido uno, dejando la sensación de que por fin han mostrado su mejor cara. Aún así, llegan al encuentro con una baja muy sensible en ataque, como es la de Renato. Además, como señala Chicho, “llegamos con Alan Davila y Martín Casais tocados, no están todavía al 100% para ayudar al equipo, pero están empezando a entrenar con poco volumen de saltos”.



Lo cierto, es que en el momento más difícil de la temporada, respondió muy bien. “Contra el Valladolid, el rival más directo que podíamos tener, el equipo respondió, y además como visitante, después de un viaje muy largo. En definitiva yo creo que el equipo llega en un muy buen momento”, destaca el técnico del Rotogal.

El próximo rival a batir



Ahora, los boirenses ya piensan en su próximo rival, el Soria. "Ahora somos nosotros los que jugamos en casa, aunque nos tengamos que mudar al pabellón de Rianxo con motivo de las elecciones, y son ellos los que viajan, pero esperamos un partido igualado. Sabemos que el rival nos va a poner las cosas difíciles", indica Chicho.



"En Soria nos ganaron por 3-2 en la ida. Nosotros al final somos un equipo muy joven, no hay que fiarse, al final dependemos de nosotros mismos, exclusivamente de nuestro nivel competitivo”, destaca el técnico. Un nivel que fueron capaces de mostrar la pasada jornada, especialmente en el ataque. Lo importante será mantener la personalidad que caracteriza a la zaga boirense.



“Poco a poco el equipo se va mostrando mejor, evidentemente chicos de 16, 17 y 18 años tienen que coger ritmo y confianza alredederor del juego. Yo creo que a medida que pasen los partidos, y a medio plazo el equipo irá hacia la cima”, destaca Chicho.



El cambio generacional está marcando la temporada del Rotogal Boiro, realizando una labor destacable, especialmente en las últimas jornadas, en las que también están siendo capaces de sobreponerse a bajas delicadas. Ahora, deben aprovechar para puntuar ante Soria, ya que solo un punto los aleja de la sexta posición.