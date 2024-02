Santi Gegunde: “Hay que seguir mirando hacia arriba”

El Arosa SC continúa en la pelea por el ansiado ascenso, para ello, se reforzó en este mercado invernal, y una de sus nuevas incorporaciones ya deslumbra en A Lomba. Se trata del delantero Santi Gegunde, quien en el pasado encuentro frente al Arzúa marcó el gol que dejaría los tres puntos en casa. Un tanto que sirvió a los de Luisito para colocarse en la cuarta posición con 32 puntos. Además de conseguir ser el único equipo de los siete primeros de la tabla que venciese en esta pasada jornada número 20.



Gegunde devolvió la alegría al conjunto arlequín, algo que él también compartía al finalizar el encuentro. “Tenía ganas de debutar, y tuve la suerte de hacerlo con gol y dejar tres puntos que el equipo necesitaba”, destacó el delantero. A pesar de no poder jugar frente al Gran Peña Celta C, Gegunde estuvo atento a las actuaciones de sus compañeros en Vigo. “Me sorpredió la capacidad de juego del Gran Peña, son seguramente el equipo que mejor fútbol practica. Ahora mismo junto al Bergantiños son los que mejor están y nosotros ahora que estamos en cuarta posición tenemos que seguir mirando hacia arriba”.

Por otro lado, destaca las “buenas ocasiones que tuvo el equipo durante el partido”, en las que el gol no parecía llegar. A pesar de no salir de titular, Gegunde saltó al césped en el descanso junto a Borja, con la finalidad de enlazarse con él. “Por suerte en un balón parado pude hacer el gol, que abrió un poco más el partido, estuvimos más cómodos y se generaron más ocasiones”, indica. “Seguro que pronto van a caer más goles, el equipo está entrenando bien y seguro que los resultados llegarán”, destaca.



Del mismo modo, como un jugador que ya lleva mucho tiempo en la categoría en la que se encuentran los de Luisito, Gegunde afirma “venir a sumar como uno más”. Por el momento, las sensaciones en su primer partido en casa son buenas, pero el objetivo es claro, seguir en esta línea para “recortar puntos a los de arriba y conseguir asegurar los puestos de playoff”. “Tenemos que ir a por la tercera posición y seguir mirando hacia arriba paso a paso, sin precipitarnos”.

Otra portería a cero

La capacidad de anticipación a la defensa y la puntera de la pierna de Gegunde dejaron los tres puntos en A Lomba, pero igual de importante era para el recién incorporado destacar el no haber encajado ningún gol. “No son solo los tres puntos, si no también la portería a cero”.



Sin duda, la acogida del delantero está siendo “muy buena”, señalando también que el vestuario es un grupo de gente muy buena, con “un muy buen ambiente que también hay que demostrar en el campo”.