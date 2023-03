Sara Gómez, baja en el Cortegada para la doble cita en Barakaldo y Santander

Doble compromiso este fin de semana para el Mariscos Antón Cortegada en la Liga Femenina 2. El sábado el equipo de Javi Nogueira visita al HGB Ausarta Barakaldo a las 19:30 horas en el Polideportivo Lasesarre. Las vascas son novenas con una victoria menos y un partido más disputado que las de Vilagarcía, que el domingo por la mañana en Santander se pondrán al día en el calendario al jugar el aplazado ante el líder Tirso Incentro (12 horas, Palacio de los Deportes).

Las vilagarcianas están en su peor momento de la temporada, ya que acumulan cuatro derrotas seguidas. La capitana Sara Gómez será baja para ambos partidos, ya que necesita descanso para recuperarse de su lesión en la planta del pie, que lleva arrastrando desde hace ya varias semanas. Además, Sara Corredoira arrastra una sobrecarga muscular en la zona de los isquios, por lo que lleva toda la semana sin entrenar. Nogueira espera poder contar con ella.

El Cortegada está a tres victorias del cuarto clasificado y tiene dos de margen sobre el descenso a falta de siete partidos. "Yo no miro hacia ningún lado de la clasificación", explica el entrenador vilagarciano. "Solo pienso en recuperar al equipo anímica y físicamente, llegamos a los últimos cuartos fundidas porque estuvimos muchas semanas con problemas para entrenar y con pocas jugadoras".

Esta semana el equipo ha empezado a trabajar mucho mejor. "Estamos recuperando la calidad en los entrenamientos, con un equipo equilibrado". De cara a la doble cita, Nogueira reconoce que "sería importante sacar al menos uno de los dos partidos". No será fácil. El primer rival, Barakaldo, "tiene un plantillón con seis jugadoras de mucho nivel", dice Nogueira. Al día siguiente les esperará el líder en Santander en un partido al que al desgaste de haber jugado unas horas antes se le unirá la baja de Vladinka Erak, que no puede jugar al tratarse de un partido atrasado correspondiente al mes de enero, cuando todavía no estaba en el equipo. "A ver como llegamos físicamente. Tendremos a ocho jugadoras".

El Cortegada partirá el sábado en autobús hacia Barakaldo a las 8 de la mañana. Tras el partido pernoctará en el País Vasco y en la mañana del domingo viajará a Santander.