Sara Gómez y Wanyama, líderes en valoración del grupo A de LF2

Las dos jugadoras con más valoración del grupo A de la LF2 juegan en el Mariscos Antón Cortegada. Tras los primeros cinco partidos de liga, la pívot keniata Mercy Wanyama es la MVP destacada de la categoría con una media de 22,8 de valoración. Wanyama promedia 17,2 puntos por partido, por lo que es la tercera en anotación de media, y 10 rebotes por partido, liderando este apartado en la liga. Sara Gómez, que se perdió un partido por lesión, es la segunda en valoración con una media de 16,75.





La veterana escolta vilagarciana anota 15 de puntos de media en este primer tramo de la competición, calcando los números de la temporada anterior. A sus 36 años, Gómez ha jugado ya 322 partidos FEB (Liga Regular, Copa de la Reina y play-offs) con el equipo vilagarciano desde la temporada 2004-205. En números totales, lleva 13 campañas en el primer equipo vilagarciano, las últimas ocho consecutivas en LF2 y ha anotado un total 3.680 puntos en todos estos partidos con el Cortegada. No disminuye su rendimiento ni sus números y sigue siendo una jugadora diferencial en la liga.





“A nosotros ella nos dice que va a ser su última temporada, pero veremos”, bromea el técnico Javi Nogueira, que pone de ejemplo a María Concepcion Cerqueira “Peque”, que a sus 48 años sigue en activo y se medirá el sábado con el Raca Granada al equipo vilagarciano, en el que llegó a jugar unos meses hace casi 25 años.





“Lo de Sara ya no sorprende, es una jugadora que si no fuese de aquí no la podríamos tener”, reconoce Nogueira, al entender que su valor de mercado de acuerdo a su rendimiento estaría fuera del alcance de la economía de guerra del club. El Cortegada tiene que apostar por jugadoras jóvenes que están por evolucionar. Trabajar con ellas y hacerlas mejorar es el objetivo. Ese es el ejemplo de Mercy. Llegó al Cortegada en enero de 2021 y desde entonces no ha parado de mejorar sus registros. En su primera media temporada en Vilagarcía promedió 6,4 puntos y 4,5 rebotes en 14 minutos en pista. El pasado año elevó esas cifras a 10,3 puntos y 8,7 rebotes en una media de 26 minutos de juego. En lo que va de la temporada actual, Mercy está 32 minutos en pista de media y a los 17,2 puntos por partido suma 10 rebotes. “Hay mucho trabao detrás, solo hay que ver la jugadora que era cuando llegó y todas las cosas que es capaz de hacer ahora”, explica el exentrenador liceísta.





Con 256 puntos encajados en 5 partidos el Mariscos Antón Cortegada es la mejor defensa de la categoría. Promedia por partido 51 puntos encajados, que son los guarismos en los que dejó el sábado al Arxil. Las pontevedresas volvieron a perder el martes, en partido adelantado correspondiente a novena jornada, en Plasencia ante el Miralvalle por 75-62.





24 horas de autobús

El Mariscos Antón Cortegada le espera un auténtica palizón en autobús este fin de semana. El sábado a las 19 horas visitan al Raca Granada, penúltimo con 1 triunfo y 4 derrotas. Las vilagarcianas partirán el viernes a las 14 horas y dormirán a 2 horas de camino de Granada. El sábado al finalizar el partido regresarán, por lo que tras otras 12 horas de autobús llegarán el domingo por la mañana. De dos días, se pasarán uno en el autobús. Javi Nogueira espera poder contar con la propia Mercy, que arrastra un pequeño esguince desde el entrenamiento matinal del lunes, provocado por la humedad en Fontecarmoa debido a la condensación. También Andrea es duda, ya que no se ha recuperado de su lesión muscular. El Cortegada buscará su primera victoria a domicilio. El largo y pesado viaje será el peor enemigo. “Es el peor viaje de la temporada”, reconoce Javi Nogueira, al que le preocupan también las secuelas que deja de cara a la siguiente semana. “El lunes ya tenemos que dar descanso, a jugadoras como la propia Sara estas palizas le afectan”. De hecho la capitana se lesionó tras jugar dos partidos en pocas horas en la primera jornada ante Maristas y Almería.