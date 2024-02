“Todo lo que no sea un amplio triunfo del Arosa será una sorpresa”

El Arosa recibe el domingo en A Lomba al Arzúa (17 horas). Llega el colista de Tercera RFEF a Vilagarcía tras cambiar de entrenador la pasada semana. Alberto Mariano volvió al banquillo de O Viso para reemplazar a Chus Baleato. Mariano se estrenó con un empate ante la Sarriana. Después de 19 jornadas el Arzúa sólo tiene 7 puntos, está a 13 de los puestos de permanencia y necesita hacer una segunda vuelta de play-off para salvarse.



“Futbolísticamente no es una gran oportunidad para mí como entrenador, pero volví por un compromiso personal porque siempre agradecí el trato que tuvieron conmigo”, explica Mariano sobre su regreso al Arzúa. “Decir que la situación es compleja se queda corto. Para no descender, este equipo tiene que hacer números de campeón. Lo que vamos a intentar hacer es competir cada semana, intentar mejorar los resultados que hay hasta ahora y defender la camiseta hasta el final y veremos hasta donde nos lleva”. Mariano prefiere no hablar de objetivos a medio o largo plazo. “Los jugadores anímicamente están tocados. Para motivarlos les decimos que, si quieren seguir jugando a cierto nivel, tienen que hacer un buen final de liga”.



El Arzúa ha realizado muchos cambios en la plantilla desde que empezó la liga. Se fueron más de media docena de jugadores y llegaron otros tantos. Entre ellos el exarosista Suso Martínez. Los dos últimos en llegar hace unos días fueron el lateral Izan y el venezolano Aarón. “Cuando un equipo está ahí es por muchas circunstancias. Una de ellas es la configuración de la plantilla. Hay poca profundidad y ha habido muchos cambios. También hay lesionados. Contra la Sarriana fuimos con 14 jugadores del primer equipo, y contra el Arosa iremos con 14 o 15 y después juveniles”, explica el entrenador santiagués. “Hay futbolistas que todavía no se conocen mucho porque llegaron hace unas semanas. Son muchas cosas las que explican la situación del equipo”.



El Arosa estará motivado doblemente ante los “queixeiros”. Por un lado, los arlequinados no olvidan lo sucedido en la primera vuelta, cuando no fueron capaces de ganar en O Viso (0-0). Fue el único punto que sumó el Arzúa en la primeras doce jornadas de liga. Y por otra parte, el Arosa quiere que su rival pague los platos rotos de la goleada encajada en Barreiro la semana pasada ante el Celta C (3-0). “Vienen de perder contra un equipo fortísimo. Es una derrota que puede ocurrir. Al Arosa le está penalizando la falta de acierto arriba y seguramente la situación del terreno de juego en A Lomba no les beneficia”, explica Mariano.

“Nosotros vamos a ir a por el partido. Igual nos sale fantástico o igual llevamos cinco. No vamos a especular. Dentro de nuestros argumentos, que son infinitamente menores de los que puede tener un equipo como el Arosa, vamos a intentar que se vean nuestras virtudes. Lógicamente no me gusta engañar a la gente. Todo lo que no sea un marcador amplio a favor del Arosa será una gran sorpresa y vamos a intentar que lo sea”.



Para combatir al Arosa, el colista apostará por “intentar que no estén cómodos, que no puedan circular con fluidez, creo que el campo en ese sentido nos va a ayudar, e intentar que no tengan ritmo alto, ya que el Arosa en ese sentido es de los mejores equipos de la categoría. Es difícil que seamos capaces de mantenernos sin atacar todo el partido y que el Arosa no marque”. Es por ello que el Arzúa vendrá a Vilagarcía a buscar la portería del quinto clasificado. En sus filas cuenta con el quinto máximo artillero de la competición. Íker Hurtado lleva 7 de los 14 goles de su equipo. “Es importante no regalar y aprovechar las ocasiones porque, si no marcamos, va a ser muy difícil que puntuemos en A Lomba”.