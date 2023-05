La UD Ourense moviliza a su afición para viajar a Vilagarcía

“Xogamos o partido máis importante da nosa historia e imos facelo como se fora na nosa cosa”, así anuncia la UD Ourense en sus redes sociales el duelo de vuelta de la primera eliminatoria del play-off, que le enfrenta al Arosa el domingo en A Lomba a las 20:45 horas. Del enfado inicial por el tardío horario, que viene determinado por la TVG, el club ourensanista ha pasado a movilizarse para que su afición arrope al equipo de Jorge De Dios en Vilagarcía.

El club fleta autobuses gratis para los aficionados y ha pedido al Arosa medio millar de entradas. La directiva que encabeza Manolo Abalo les ha enviado un primer lote de 300 entradas. De agotarlas, los visitantes tienen previsto solicitar más. “Sabemos que non é o mellor horario, pero por un partido como este, paga a pena apoiar aos nosos”.

Desde su creación en 2014, recogiendo el testigo del extinto CD Ourense, el club unionista ha logrado cinco ascensos, desde Tercera Autonómica a Tercera RFEF. La temporada pasada ascendió desde Preferente y ha dado continuidad al proyecto, tanto en el banquillo como en el campo (en el once inicial ante el Arosa en la ida jugaron siete futbolistas que ya estaban en el equipo el pasado año). A pesar de que el objetivo a principio de temporada no era el ascenso, la UD Ourense ha conseguido colarse en el play-off como quinto. El empate logrado en O Couto el lunes, con muy buenas sensaciones de juego y ocasiones en la primera parte, ha desbordado la ilusión en Ourense, donde sueñan con dar la campanada y hacer lo que ningún visitante ha logrado esta temporada: ganar en A Lomba.

El Arosa, al que le vale con el empate al final de la prórroga para pasar a la segunda de las tres eliminatorias, también espera una gran respuesta de su afición pese al horario nocturno del domingo. El partido ha sido declarado “Medio Día de Ayuda al Club”, por lo que los socios deben abonar 5 euros. Si bien tendrán a su disposición la posibilidad de sacar una entrada para un acompañante por otros 5 euros. Hasta mañana viernes en horario de oficina (de 17 a 21 horas) pueden retirar las entradas en el club.

Malestar con la cadena de errores arbitrales

El Arosa está muy molesto por las decisiones arbitrales que le vienen perjudicando toda la temporada. Si en el último partido de liga en Vilalba el árbitro señaló un penalti por una mano inexistente, en un balón que dio en el pecho de Pacheco, el lunes en Ourense el colegiado del partido pasó por alto una mano de Labrada en el área local y sobre todo dejó en amarilla una entrada brusca del portero Ramón sobre Sylla, que dejó renqueante al delantero senegalés, que vio amarilla por protestar. El presidente Manolo Abalo dialogó con el colegiado al final del partido, y este recoge en el acta que le deseó suerte para la vuelta, a lo que Abalo contestó “sí, a ver si tenemos suerte con el árbitro”, algo que el joven trencilla escribió en el acta.