El Umia acaricia la cúspide

La pasada jornada ha estado marcada, sobre todo en el grupo 2 de 1ª, por los partidos suspendidos. Siete de los ocho encuentros que estaban previstos finalmente no se disputaron, coincidiendo con un día muy complicado en lo meterológico. Tan solo el partido que enfrentaba al Umia Boa Vila con el Terras do Umia llegó a buen puerto, con una victoria por 2-1 para los primeros, que les permite escalar hasta el segundo puesto de la tabla. Si bien es cierto que se trata de una posición relativa, dado que los otros siete partidos no se disputaron, también es cierto que el Umia Boa Vila lleva una gran temporada, con solo dos derrotas y los mismos goles a favor que el líder, el Céltiga.



En División de Honor ha habido cambio de líder. El Rápidos de Xeve adelante al Xeve en el primer puesto tras vencer por 5-2 al Chorigal y después de que el Xeve perdiera 4-1 con el Maikel y Best, que ahora es tercero.



En el grupo 1 de 2ª Galicia sigue liderando el Barro, que ganó 4-1 al Sisán. Segundo permanece el Unión Dena, que cayó 2-4 con el Montajes Iglesias, y tercero se sitúa ahora el Campo Lameiro, que se impuso por 0-4 al Zacande. Finalmente, en el grupo 2 de 3ª Galicia primero sigue el Rácing Cambados, que goleó 0-9 al Dorrón. Segundo está el Mosteiro, que anotó 5-1 al Carballo da Portela, y tercero el Godos, que empató 1-1 con el Madia Leva.