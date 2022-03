El Umia planta cara en el feudo del máximo favorito

El Umia ofreció buenas sensaciones en la primera visita de su historia al estadio de O Couto, pero no pudo sumar ningún punto en el inicio de la fase de ascenso ante la UD Ourense, un equipo con múltiples recursos en ataque y defensa y el máximo favorito a subir a Tercera RFEF.



El equipo de Sergio Martín fue de menos a más durante el partido. Aguantó las embestidas del rival durante la primera media hora, aunque el conjunto ourensano fue capaz de rondar la portería de Nucho en ciertas ocasiones.



En el minuto 39, Pablo Corzo adelantó a la UD Ourense con un remate de cabeza a la salida de una falta lateral, pero el Umia reaccionó pronto con un tanto del delantero Jonás, que culminó una contra tras una buena presión con robo.



El Umia llegó al descanso con inercia positiva pensando en poder dar la sorpresa en O Couto, pero un error en la reanudación echó por tierra sus deseos. Una pérdida tras un saque de banda a favor provocó un contragolpe de la UD Ourense que finalizó Gabi Sanín en el minuto 48.



A pesar del jarro de agua fría, el Umia no se descompuso y se mantuvo vivo en el partido hasta los minutos finales. La amplitud de plantilla de los locales puso las cosas difíciles a los de Sergio Martín, que pudieron silenciar O Couto en la recta final del choque. Sin embargo, la ocasión más clara del Umia terminó con un disparo alto con el portero casi batido. Un fallo que no empaña la buena imagen ofrecida por los visitantes ante la potente UD.









UD OURENSE 2- 1 UMIA UD Ourense: Ramón; Varo, Álex Vázquez, Pablo Corzo, Raúl Melo (Osian, min.72), Gabi, Hugo García (Xinzo, min.79), Carlos de Dios (Carlos Rodríguez, min.82), Champi (Martín, min.86), Viti (Germán, min.90), Álvaro Villariño.

Umia: Nucho; Joseph, Antón Vázquez (Miguel Sayar, min.64), Emilio, Jonás, Guille (Guillán, min.59), Anxo, Migui (Bugallo, min.77), Diego (Franco, min.72), Oski (Jorge Rodríguez, min.80), Nico.

goles: 1-0, min.39: Pablo Corzo. 1-1, min.42: Jonás. 2-1, min.48: Gabi.

árbitro: Rodríguez Campos (A Coruña). Amonestó al visitante Diego.