Valioso empate en Santander el Viajes InterRías FF

El Viajes InterRías FF cosechó un empate valioso ante el Racing de Santander en el campo de Santa Ana. Un resultado que sin embargo no evita que las de Sanxenxo caigan a puestos de descenso en Segunda RFEF debido al triunfo del Parquesol en Zaragoza.

En la primera parte las cántabras intentaron profundizar a base de pases cortos, pero bien posicionado apenas sufrió el InterRías que, en la línea de los últimos partidos, llevó peligro a la contra. Andrea Villadeamigo tuvo una clara ocasión en un mano a mano que no pudo aprovechar. Las visitantes también fueron capaces de generar un par de llegadas más y no pasaron apuros.

El viento fue protagonista durante toda la mañana. Las de Sanxenxo lo tuvieron a favor en la segunda parte y lo aprovecharon en la acción del 0-1. Un gol olímpico de Machado. La capitana golpeó al segundo palo y el aire ayudó a que el balón se colara por la escuadra.

Las locales introdujeron un cuádruple cambio y pasaron a jugar con línea de tres atrás y carrileras, mejorando de forma ostensible. Al Viajes InterRías le costó ajustar y encajó el empate en una acción aislada con remate en área pequeña de Irene. Luis Treviño optó por igualar el sistema de su rival, pasando también a línea de cinco, y llegaron las opciones visitantes, sobre todo en una de Barboz. En el minuto 90 el Racing pudo ganar en un claro mano a mano que salvó la portera Andrea Amil.

En la próxima jornada, que será el domingo a las 11 horas en San Pedro, el Viajes InterRías FF jugará un partido clave ante el Friol, que es penúltimo con 8 puntos menos que las de Vilalonga.

Ficha técnica

Racing de Santander: Mutri, Marina, Tibi, Naara (Paula Rasanz, min. 50), Valeriano (Carla, min. 50), Sandra Calvo (Andrea, min. 50), Ali Ruiz, Requena, Irena Campo, Mery y Mariajo (Carla Sánchez, min. 50).

Viajes InterRías FF: Andrea Amil, Pañu, Cata, Goretti, Lola, Sara García, Paulinha, Clo (Barboz, min. 70), Gomes, Andrea (Raquel, min. 80) y Machado.

Goles: 0-1 Machado (min. 55); 1-1 Irene (min. 70).

Árbitra: Portocarrero Cordoba, asistida por Diaz Salces y González Benito. Amarilla a Naara por las locales.

Incidencias: Jornada 23. Campo de Santa Ana.