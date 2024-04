“Vamos partido a partido”, dice Cuchi sobre el camino al ascenso del Sanxenxo

El Sanxenxo no aprovechó la oportunidad de mantener la ventaja respecto a sus perseguidores en la lucha por el ascenso a Primera Autonómica, y cayó 3-2 ante el San Adrián en Cobres el domingo.



El equipo de “Cuchi” no empezó bien el encuentro. Encajó el primer gol a los diez minutos de partido. Después de una primera mitad muy igualada entre ambos equipos, a diez minutos para terminar la primera parte Mateo Parada consiguió empatar el encuentro. En el comienzo del segundo tiempo, el colegiado pitó un penalti a favor del San Adrián muy riguroso. El equipo local no desperdició la oportunidad de adelantarse nuevamente en el marcador. Pese al segundo tanto de los locales, el Sanxenxo no le perdió la cara al partido en ningún momento, y siguió generando oportunidades de gol pero no las concretó.



En las instancias finales del encuentro pese a la insistencia del conjunto visitante. El San Adrián marcó su tercer tanto del partido por parte de Rosendo, con un lanzamiento magistral de falta. Y en el minuto noventa de partido, con poco margen de reacción por parte del Sanxenxo. Iñaki consiguió anotar el segundo de su equipo, para poner el 3-2 definitivo en el luminoso. “ Fue un partido en el que merecimos más, ellos te llegan cuatro o cinco veces y nos hacen tres goles, y nosotros llegamos veinte y solo marcamos dos goles”, Comenta Enrique Jiménez, “Cuchi”.



Pese a la derrota, y con las victorias de sus dos perseguidores; Marín y Domaio, el conjunto del Sanxenxo depende de sí mismo. “El objetivo al inicio de la temporada era ascender. Vamos partido a partido”, afirma Cuchi. Llega a este final de temporada con muchas ganas e ilusión, pese a que los rivales son complicados, y ya piensa en su próximo derbi frente al noveno clasificado con 43 puntos, el Amanecer (domigo a las 18 horas en Baltar de Arriba). Los locales sólo se marcan el objetivo de conseguir los tres puntos y encarrilar el ascenso, para no tener que sufrir más de la cuenta en sus últimos partidos.